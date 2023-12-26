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Pendik'te kaçan şahıs camda asılı kaldı - Son Dakika
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Pendik'te kaçan şahıs camda asılı kaldı

Pendik'te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

26.12.2023 - 10:42,
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Pendik'te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CAMDA ASILI KALDI

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te iddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Batı Mahallesinde bir eve saklandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs evin camında asılı kaldı.

TENTENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu. Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik\'te kaçan şahıs camda asılı kaldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te kaçan şahıs camda asılı kaldı - Son Dakika


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