Restoranda Kayıp Telefon Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda çıkan kavga, silahlı saldırıyla sonuçlandı. 20 yaşındaki Emirhan Kaya, işletme sahibinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın, restoranda kaybolan bir cep telefonu yüzünden başladığı öne sürüldü.

GECE YARISI KAVGA KANLI BİTTİ

Olay, 25 Ağustos akşamı saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarken, Yılmaz E. yanında bulunan tabancayla Kaya'ya art arda ateş etti.

Kurşunların sırtına, kalçasına ve ayağına isabet etmesiyle yere yığılan Kaya, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"CEP TELEFONUNU SEN ÇALDIN" İDDİASI

Soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı gece restoranda müşterilerden birine ait cep telefonunun kaybolduğu, işletme sahiplerinin ise Emirhan Kaya'dan şüphelenmesi üzerine kavganın başladığı öne sürüldü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet sonrası gözaltına alınan işletme sahibi Yılmaz E.'nin yanı sıra çalışanlar A.B. (45), H.C. (25) ve O.B. (37) de emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.