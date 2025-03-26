Restoranda yemek yerken vurulan kişi Necati Arabacı'nın sağ kolu çıktı - Son Dakika
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Restoranda yemek yerken vurulan kişi Necati Arabacı'nın sağ kolu çıktı

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İstanbul Mecidiyeköy'de bir restoranda yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Erkan Akyol'un "Cehennem Melekleri" olarak adlandırılan suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

26.03.2025 14:05  Güncelleme: 14:43
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Mecidiyeköy'de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Erkan Akyol'un, kendilerinin 'Cehennem Melekleri' olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırıda Akyol ağır yaralanırken, restoranda bulunan Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. isimli bir çocuk hafif yaralandı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Restoranda yemek yerken vurulan kişi Necati Arabacı'nın sağ kolu çıktı

AĞIR YARALANDI

Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı. Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Restoranda yemek yerken vurulan kişi Necati Arabacı'nın sağ kolu çıktı

"CEHENNEM MELEKLERİ" GRUBU LİDERİNİN SAĞ KOLU

Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol'un, kendilerini 'Cehennem Melekleri' olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı'nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Akyol'un geçmişte Almanya Köln'de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

Restoranda yemek yerken vurulan kişi Necati Arabacı\'nın sağ kolu çıktı
Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Restoranda yemek yerken vurulan kişi Necati Arabacı'nın sağ kolu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Acelexi72:
    Arkadaşı Cehennemden bekliyorlarmış, su testisi su yolunda kırılır, 98 4 Yanıtla
  • Ismail Cicek:
    su testisi su yolunda kırılır mış. 75 5 Yanıtla
  • Alparslan Bolat:
    Şu tiplere bakarmısın? Bir zamanlar bunlar da masum çocuklardı, nuru değil pisliği seçtiler. Kötü insanlara ne bu dünyada ne de ahirette rahat yok. 50 2 Yanıtla
  • 124212421:
    bu garı satıyormuş duyduğuma göre 45 3 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    testis su yolunda kırılırmış 27 3 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    cehennem meleği de olsan cennet meleği de mezarlıklara hiç dönüp bakmazmısınız kimler gelip geçmiş bu dünyadan kimin kolu olursan ol 10 liralık mermi sonunu getiriyor...Boş işlerle uğraşırsan bomboş gidersin cehenneme... 15 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Tiplerini.... 10 1 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    daltonlar 10 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    reisi cumhur çete olayı biti diyor içişleri bakanı kökünü kazıdık diyor her gün bir yenisi çıkıyor bu işte bir gariplik var. 1 1 Yanıtla
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