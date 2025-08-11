Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı

Rezan Epözdemir\'in gözaltı süresi uzatıldı
11.08.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. ''Rüşvet'', ''siyasi-askeri casusluk'' ve ''FETÖ'ye yardım'' suçlaması yöneltilen Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

Kamuoyunda dikkat çeken birçok davanın avukatlarından Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında dün erken saatlerde gözaltına alındı.

İKİ AYRI SORUŞTURMA NEDENİYLA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde bugün saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."

15O BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

Öte yandan, Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra tanık A.D'nin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğüne dair iddianın bulunduğu belirtildi.

İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve C.Ç'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı. Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.

C.Ç. ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın C.Ç'de kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulandı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Epözdemir, ilköğretimini Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu ve Dr. Refik Saydam İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Osman Ülkümen Lisesi'nde alan Epözdemir, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ikincilikle mezun oldu.

Epözdemir, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda, doktorasını ise aynı enstitünün Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı teziyle tamamlayarak Hukuk Doktoru unvanını aldı.

Rezan Epözdemir, 2007 yılında İstanbul Beşiktaş'ta kurduğu Analiz Hukuk Bürosu ile profesyonel kariyerine adım attı. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davada mağdur ailelerin avukatlığını üstlendi.

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
18:10
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 13:01:32. #7.11#
SON DAKİKA: Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.