RTÜK Başkanı Şahin\'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır

3.Sayfa

14.09.2025 17:53
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti isimli dizide yer alan ve tepki çeken sahnelere ilişkin açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada ''Bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır'' dedi.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona hızlı başladı. Son bölümde Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak aşkının ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı.

TEPKİ YAĞDI

Bölümün final sahnesindeki mesajlaşma sekansı izleyicileri şaşkına çevirirken, sosyal medyada senaryoya tepki yağdı. Çok sayıda kullanıcı, "reyting uğruna böyle bir hikâyeye gerek yoktu" yorumunda bulundu. Diziye adeta tepki yağdı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Gelen tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, tepki çeken sahnelere ilişkin açıklama yaptı.

" Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır" diyen Şahin, "2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ İŞLEMLER İVEDİLİKLE YAPILACAKTIR"

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konuyapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

"BU DUYARLILIĞIN ARTARAK SÜRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle "Aile Yılı" vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.

Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlerimiz ile millî-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz."

