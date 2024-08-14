Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi sonucunda 15 işçi hafif şekilde yaralandı.

14.08.2024 00:27
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü. Olayda 15 işçi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı

PREFABRİK YAPININ TAVANI ÇÖKTÜ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavan çöktü. Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı

15 İŞÇİ YARALANDI

Meydana gelen olayda 15 işçi hafif şekilde yaralanırken hususa ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, " Korucuk'ta yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı prefabrik binanın tavanındaki metal parçanın çökmesi neticesinde 15 vatandaşımız hafif yaralanmış ve tedbir gayesiyle hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yaralılarımızdan 2 vatandaşımız hariç diğerlerinin tedavileri ayakta devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
Sakarya\'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı - Son Dakika
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