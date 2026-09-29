Samsun\'da eşini öldürdüğü iddia edilen sanık ilk duruşmada pişman olduğunu söyledi

Samsun'da 4 çocuk annesi eşini boğarak ve yüzüne kupa ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eşini öldürme kastının olmadığını savunarak, "Bir anlık öfke ile olay meydana geldi. Çok çok pişmanım" dedi.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yaşayan Yücel Günegül (49) ile 25 yıllık eşi, 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında uzun süredir kıskançlık ve aldatılma iddiaları nedeniyle sorunlar yaşandığı öğrenildi. Çift arasında daha önce de şiddet olaylarının meydana geldiği, Yücel Günegül'ün 9 Nisan 2025 tarihinde eşini bıçakla omzundan yaraladığı, boğazını sıktığı ve darp ettiği gerekçesiyle tutuklandığı, daha sonra yargılama sırasında tahliye edildiği belirtildi.

25 Eylül 2025 tarihinde Yücel Günegül'ün eşi Fatma Günegül'e "Hadi kalk gidelim köye doğru, sürprizim var sana, güzel yerlere götüreceğim seni" diyerek birlikte dışarı çıktıkları ve Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki köy evlerine gittikleri öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde çift arasında aldatılma iddiaları nedeniyle yeniden tartışma çıktığı belirtildi.

İddiaya göre Yücel Günegül, eşinin başını duvara vurup yere yatırdıktan sonra bir eliyle boğazını sıktı, diğer eliyle de seramik kahve kupasıyla yüzüne defalarca vurdu. Evin balkonunda meydana gelen olayda Fatma Günegül hayatını kaybetti. Eşinin üzerine yorgan örten Yücel Günegül, daha sonra aracıyla Asarcık ilçesi istikametine doğru yola çıktı.

Gece saatlerinde Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurulan Yücel Günegül'ün görevlilere direnmesi üzerine hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan Günegül, adli rapor alınmak üzere Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ayakkabısında kan izi fark edilmesi üzerine ayakkabı ve çorapları kontrol edildi. Çoraplarında da kan lekeleri bulunması üzerine sorgulanan Günegül'ün, önce ayağına çivi battığını söylediği, daha sonra eşinin başını duvara vurduğunu ve boğduğunu itiraf ettiği belirtildi.

İhbar üzerine olayın yaşandığı eve giden Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatma Günegül'ü ölü olarak buldu. Olayın ardından tutuklanan Yücel Günegül hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin kapatılmasının ardından dava dosyası Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesine nakledildi.

"Bir anlık öfke ile olay meydana geldi"

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yücel Günegül savunma yaptı. Olay günü kızı Selma ile eşinin tartıştığını gördüğünü belirten sanık, kavganın büyümemesi için eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Eşiyle birlikte köy evine gittiklerini anlatan Günegül, balkonda kahve içtikleri sırada eşinin telefonla mesajlaştığını ifade ederek, "Beni aldatıyorsun, neden böyle yapıyorsun?" dediğini ifade etti.

Eşinin kendisine karşılık verdiğini ve ardından tartışmanın büyüdüğünü anlatan Günegül, "Ben de tokat attım. Tokat atınca bana saldırdı, saçlarımı tuttu. Karşılıklı boğuşurken kafasını balkondaki mermer taşına vurdu. Eşimi bayıldı sandım. İpi bağlayarak intihara kalkıştım. Eşimin kahvesi kupa bardaktı, ben yüzüne vurmadım. Benim elimde cam bardak vardı. Ben intihar teşebbüsünden önce kız kardeşimi aradım, 'Yengenle kavga ettik, siz ambulans çağırın' dedim. Bu konunun araştırılmasını istiyorum. Maktul boğuşurken dengesini kaybetti. Bir anlık öfke ile olay meydana geldi. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

Olay günü 2 bira içtiğini ancak alkollü olmadığını savunan Günegül, tahliyesini talep ederek, "Gerekirse elektronik kelepçe, ev hapsi uygulansın" dedi.

Kızı: Babamın beyanları doğrudur

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin kızı Selma Yenigün ise babasından şikayetçi olmadığını söyledi. Babasının olayları doğru anlattığını belirten Yenigün, annesinin daha önce Mersin'e gittiğini ve burada Mustafa isimli bir şahıstan bahsettiğini anlattı. Annesini Mersin'e kendisinin götürdüğünü belirten Yenigün, "Annem bana kadın sığınma evine gideceğini söyledi. Annem ile babamın ona yaptırdığı altınları bozdurup birlikte Mersin'e gittik. Ben geri döndüm. Annem bir hafta sonra beni arayarak Mustafa isimli şahıstan bahsetti ve 'Ben yapamadım, kadın sığınma evine gideceğim' dedi. 2-3 gün annem sığınma evinde kaldı. Daha sonra babamla konuşarak 'beni seviyorsan, beni al' dedi. Babam annemi Mersin'den aldı" şeklinde konuştu.

Olay günü annesiyle yemek yapma konusunda tartıştıklarını söyleyen Yenigün, babasının kendilerine "Yemek yapmanıza gerek yok, sana sürprizim var" diyerek annesini yemeğe götürmek istediğini belirtti. Babasının annesini istemeyerek öldürdüğüne emin olduğunu savunan Yenigün, "Babam zaten annemi defalarca affetti. Tahliye olmasını istiyorum" diye konuştu.

Avukatı tahliye istedi

Sanık avukatı Ertan Avcı ise müvekkilinin eşini öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu. Avcı, maktulün sosyal medya üzerinden başka kişilerle görüştüğünü iddia ederek, müvekkilinin 4 çocuğu ve torunu olduğunu, ailesini bir arada tutmak istediğini söyledi. Müvekkilinin eşiyle birlikte köy evine giderken sigara ve kahve almasının öldürme kastıyla hareket etmediğini gösterdiğini savunan Avcı, "Müvekkilimin öldürme kastı ile hareket etmediği ortada. Erkeklik gururunu ayaklar altına alıp yuvasını kurtarmak istemiş. İstemeyerek olay meydana gelmiştir" şeklinde konuştu.

Avukat Avcı, müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yücel Günegül'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.