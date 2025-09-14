Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Çiftçilik yapan 52 yaşındaki Mehmet Çakmak, 17 yaşındaki oğlu Yusuf Sami Çakmak ile birlikte pamuk tarlasını sulamaya gitti.

ARAÇ SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

Mehmet Çakmak dönüş yolunda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki sulama kanalına devrilen araç ters dönerek sürüklendi ve köprü ağzında sıkıştı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanala düşen araçtaki Mehmet Çakmak ve oğlu Yusuf Sami Çakmak ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA, İHA