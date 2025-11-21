Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı - Son Dakika
Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı

Şarküteriden kurtlanmış kıyma makinesi çıktı
21.11.2025 20:02
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapılan denetimde bir şarküteri işletmesinde kıyma makinesinin kurtlandığı ve işletmenin hijyen açısından yoksun olduğu görüntüler mide bulandırdı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaya çıkan olayda işletmeye yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı. Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.

ŞARKÜTERİDEKİ ETLER BOZUK ÇIKTI

21 Kasım'da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağazasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

KIYMA MAKİNESİ KURTLANMIŞ

İşletmedeki kıyma makinesinin hali ise mide bulandırdı. Kıyma makinesinin kurtlandığı görüldü.

ETLER İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi. 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

42 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda toplamda yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek işletme faaliyetten men edilip mühürlendi. Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gökçeada Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (6)

  • wtgcp9qmnz wtgcp9qmnz:
    çok ceza yemiş kesin bir daha yapmaz şaka gibi millet ölüyor cezaya bak vatandaşın canı 40 bin tl mi anlam veremiyorum 64 0 Yanıtla
  • Zekerriya Akgür Zekerriya Akgür:
    Şakamısınız 40 bin lira ödülmü verdiniz 30 0 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    men edin kardeşim ya 21 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    burası kapatilma ne cezasi 7 0 Yanıtla
  • n5685244 n5685244:
    para cezası vatandaşa yük. kapatma cezası verdi olmalı 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
