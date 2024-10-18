Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu - Son Dakika
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Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu

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Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 şüpheli hakkında 6,5 yıl ile 20 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

18.10.2024 13:50  Güncelleme: 13:58
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SALDIRGANLARIN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Serhat Akın'ın Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasının ardından soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Şüpheliler E.Ü ve O.M. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheli H.Ş'nin de "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, şüpheliler Y.G, İ.T ve M.A'nın "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 6,5 yıldan sekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüphelilerden O.D'nin ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiği belirtildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu

BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI FEZLEKE DÜZENLENMİŞTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilerek, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulanmıştı.

Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edilen fezlekede, Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, şüphelilerin olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği yer almıştı.

Müşteki Serhat Akın'ın silahla vurulması eylemi için, bu yıl Kumburgaz'da işlenen bir başka "kasten öldürme" suçundan da yakalaması bulunan firari şüpheli H.Ş'nin, O.D, O.M ve E.Ü'ye talimat vererek suçu azmettirdiği anlatılan fezlekede, O.D'nin E.Ü'den aldığı tabancayla müştekiye ateş etmesinden sonra O.M'nin motosikletle olay yerine gelerek O.D'nin kaçmasını sağladığı aktarılmıştı.

Fezlekede, E.Ü'nün saldırıdan önce şüpheliler O.M. ve O.D. ile olay yerinde keşif yapmak ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin etmek, İ.T'nin kaçan şüphelilerin saklanmasına yardımcı olmak, M.A'nın eylemin gizliliğini sağlamak için O.D'nin saldırı sırasında kullandığı kaskı temin etmek, Y.G'nin ise olayın azmettiricisi olan H.Ş'den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250 bin lirayı şüpheliler O.D. ve O.M'ye teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri vurgulanmıştı.

Başsavcılıkça hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemi öngörülmüştü.

Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın , Beykoz'da katıldığı bir program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Olayın arkasında firari şüpheli H.Ş.'nin olduğu, bu kişinin daha önce Kumburgaz'da işlenen bir cinayetle de bağlantılı olduğu tespit edilmişti. H.Ş.'nin, O.D., O.M. ve E.Ü.'ye talimat vererek saldırıyı organize ettiği öne sürülmüştü. O.D., E.Ü.'den aldığı silahla Akın'a ateş etmiş, ardından O.M. motosikletle olay yerine gelerek O.D.'nin kaçmasına yardımcı olmuştu. E.Ü. ise olay öncesi keşif yaparak tabanca ve maskeleri temin ettiği ortaya çıkmıştı. Saldırının 250 bin lira karşılığında gerçekleştirildiği, paranın O.D. ve O.M. arasında paylaşıldığı iddia edilmişti.

Serhat Akın\'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, A Milli Futbol Takımı, Serhat Akın, Serhat Akar, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın'ın ayağına sıkanlar için istenen cezalar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ferhat Oç eser:
    Aynısı Ferhat esere de yapmak lazım 7 1 Yanıtla
    mehmet:
    SUÇ İŞLİYORSUN 0 0
  • Köylü Dayı:
    denetimli serbest hepsi 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    kişi ünlü olunca belden aşağıya sıkılan mermi de bile 20 yıl isteniyor..Ama garibanin kafasina siksalar en fazla 10 yil yatar istenir.. 3 0 Yanıtla
  • Osmanlı torunu:
    Ayağına sıkanlarmı.habercilikte bu ilk 2 0 Yanıtla
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