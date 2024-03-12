Ülkücü Hareketin Genel Başkanı Sinan Ateş\'in Şehit Edilmesi

Ayşe Ateş, eşi için geçen sene 'Sinan Ateş/ Yaşar Hatıralarda' adlı bir kitap yayınladı. Bu kitapta her aile üyesi gibi baba Musa Ateş'in oğlu için kaleme aldığı bir yazı yer aldı. O yazı şöyle:
"Ben Sinan'a ömrümde bir fiske vurmadım. Her nazını çektiğim, her sıkıntısına katlandığım kıymetlimi ellerimle toprağa verdim. Dokunmaya kıyamadığım evladıma kıydılar! Neden? Aklım almıyor, yahu herkesi iyi şeyler söylediği Sinan kime ne kötülük yapacak ki onu öldürecekler! Karıncayı incitmeyen çocuk, öldürülmeyi hak edecek ne yapmış? 1980'den önce yanımda arkadaşım şehit edildi, ben yaralandım. Zor günlerdi. Keşke yaşanmasaydı. O zaman silahlar konuşuyordu, şimdi kafalar konuşuyor. Peki, oğlumu düşman belleyenler kimlerdi?
Benim oğlumu daha kafalı, daha zeki diye mi şehit ettiler. Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan'ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan, böylelerine selam bile vermezdi. Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekete başkan oldu. Her sohbeti parti, ocak, Türk milleti ve müslümanlık idi. Demek ki Sinan'ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve müslümanlığa düşman. Kim bunlar?
1980 öncesi kendimizi en güvenli hissettiğimiz zamanlar cuma vakitleriydi. Sinan'ı şehit edenler nasıl insanlar ki cuma namazından çıkan evladımı vuruyorlar? Filistinli müslümanları cuma namazından çıkışta şehit eden İsrail askerlerinden bunların farkı ne? Oğlumu kameraların önünde şehit ettiler. Ankara'nın merkezinde şehit ettiler. Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nı kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Neden Sinan'ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan'ın mahkemesi neden hâlâ başlamadı?
Facebook'ta benim fotoğrafımla birlikte yazılan bir yazı gösterdiler. (Firavun'a karşı olmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir) yazıyordu. Çok doğru. Ben Musa Ateş. Oğlumun katillerini içinizden kazımanız yetmez, benim yanımda olun. Benim evladım Ülkü Ocakları Genel Başkanıydı. Oğlumu şehit ettiler. Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz."
Son Dakika › 3.Sayfa › Ülkücü Hareketin Genel Başkanı Sinan Ateş'in Şehit Edilmesi - Son Dakika
Bursa'da gerçekleştirilen Şimşek operasyonunda torbacılar çatılardan kaçmaya çalışırken, gardıroplarda saklandı. Operasyon sonucunda 60 şüpheli gözaltına alındı, 41'i tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şahısların mal varlıklarına da el konuldu.
İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'MAHZEN-9' operasyonları sonucunda, Hasan Keser, Barış Şengül, Ömer Çakır, Yakup Çabuk, Oğuz Sorguç ve Necat Koç'un liderlik ettiği 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında elebaşları dahil olmak üzere toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 41 kişi tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı ve 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi, şahısların mal varlıklarına da el konuldu.
Çorum'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu polis otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, 'dur' ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'da, M.T.S. (22) idaresindeki otomobil, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis otosuna çarpan sürücü, Yeni İskilip Köprülü Kavşağı'nda durduruldu. Sürücüye toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.
Çorum'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Soruşturma devam ediyor.
Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Nevşehir'de asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Kaçan sürücü olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Onur K., kullandığı 50 ACD 881 plakalı Ford Focus marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Araç sürücüsü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Üstat Necip Fazıl Bulvarı Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.