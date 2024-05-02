Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 9 dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 9 dolandırıcı tutuklandı

Şırnak\'ta düzenlenen operasyonda 9 dolandırıcı tutuklandı

Şırnak merkezli 15 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarını tespit ederek operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 39 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 32 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerden biri yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

02.05.2024 12:05
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Şırnak merkezli 15 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle sahte hesaplar aracılığıyla banka hesaplarına para gönderterek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş illerinde 39 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 9 dolandırıcı tutuklandı - Son Dakika

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