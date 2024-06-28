Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı - Son Dakika
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Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

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İstanbul'da birlikte yemek yiyerek alkol alan 2 ailenin gecesi felaketle sonuçlandı. İçecek almak için dışarı çıkan ev sahibi, eve döndüğünde arkadaşını karısına tecavüz etmeye çalışırken yakaladı. Arkadaşını bıçaklayarak öldüren adam, olayın ardından yaşadığı şokun etkisiyle kahkahalar attı.

28.06.2024 14:02  Güncelleme: 15:11
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İstanbul Şişli'de akıllara durgunluk veren bir cinayet meydana geldi. Akşam yemeği için bir araya gelen 2 evli çiftten biri, arkadaşının eşine tecavüz etmeye çalışarak saldırdı. Olayı gören adam ise arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Karı- koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır bir binanın giriş katında yaşayan 55 yaşındaki Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. ve 48 yaşındaki eşi Darkhiduren B.A.'nın evine 64 yaşındaki Moğolistan uyruklu Amarsanaa Buldaa ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi. İki aile birlikte yemek yiyerek alkol aldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.'ya para vererek dışarıdan alkol almasını istedi.

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Katil zanlısı kahkaha attı

ZORLA YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ

Bunun üzerine parayı alan adam markete gitti. O sırada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek iddiaya göre arkadaşının eşine belinden sarılarak cinsel tacizde bulunup, zorla yatak odasına götürdü. Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Buldaa'nın tecavüz girişiminde bulunduğu kadın, kafasını duvara çarparak bayıldı.

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Katil zanlısı kahkaha attı

EKMEK BIÇAĞINI SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Marketten eve dönen adam, gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü. Adam, Buldaa'yı eşini döverken görünce masadan aldığı ekmek bıçağını sırtına sapladı. Ağır şekilde yaralanan Buldaa, olay yerinde hayatını kaybetti.

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Katil zanlısı kahkaha attı

KELEPÇELENEN ADAM KAHKAKA ATTI

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buldaa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri kanlı olan Turbold Sartuul A., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Katil zanlısı kahkaha attı

KARI-KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Buldaa'nın cenazesi, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçağa ise polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan karı-koca çift, polis tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan çift, "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Katil zanlısı kahkaha attı

"KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA KÖTÜYDÜ"

Ev sahibi Hanifi Yıldız, "Gece saatlerinde kavga sesi, gürültüsüne bina olarak uyandık. Aşağıya indiğimizde alkolün etkisinde daire sakinleri, yanlarında 2 misafir, bayağı kendilerini dağıtmışlar. Daha sonra polis ekipleri geldi, durumu gördüler. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık tekrar. Buraya geldiler. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Ondan sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı. Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı, karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne ya da cinayetin sebebi ne bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi öldürülmüş sırtından bıçaklanarak" diye konuştu.

"AYAKTA DURAMIYOR VE GÜLÜYORDU"

Levent Ceylan ise, "Sabah 8'de ben salonu açtım. Pembe binanın orada kalabalık vardı. Sonra sokakta esnaf ağabeylerimizden bilgi aldık. Gece alkol çok içilmiş. 4 kişilermiş evde. Bunlar karı koca ve 2 kişi daha yanlarında varmış, aynı evin içerisinde kalıyorlar. Kiracı bunlar. Esnafın anlattığına göre gece çok ses olmuş. Sonra komşuları havaya ateş etmiş. Neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım. Sesten dolayı herhalde. Adam diğer arkadaşını öldürmüş bıçakla, kadın arkadaşlarını da yaralamış galiba. Polisler arkadaşı götürürken ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi, cenaze çıkarıldı. Birkaç saat sokağı kapattılar. Adam gözaltına alındı. Öldüren sahıs kiracı, öldürülen misafir olan. Karısıyla beraber yaşıyormuş. Bu arkadaşları yeni yeni gelmeye başlamış buraya" dedi.

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı
Kaynak: İHA

İstanbul, Ekmek, Şişli, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: şeriatın ayak sesleri kulaklarınızı çınlatacak geliyor Gelmekte olan az kaldı az 41 69 Yanıtla
    Ümit Yurtsever: Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı 45 33 ferhat eser: ümit o yüzden senin duan kabul olmuyor işte 22 21 ferhat eser: ümit yaprak baya acitmis demekki 14 18
  • NURETTİN AVGIN: Evliysen, arkadaşlarını evine misafir olarak davet etmeyeceksin. Senin arkadaş sandığın kişi bir bakarsın eşine gözünü dikmiş fırsat kolluyor. Hele işin içine bir de alkol girmişse bu tür olaylar kaçınılmaz olur. 59 2 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: BazıKA vadlar var, bu tür şeyler bilakis hoşlarına gidiyor. 21 1
  • Orhan Yüksel: Evini yabancıya kiraya verenin aklına şaşarım.bizimde kiracımız var.kira artışını kendi belirler.Ev satın alana kadar kısmetse evimizde kiracı olacak. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. 51 2 Yanıtla
  • Battal Gazi: iki aile alkol alıyor sonuç bu Rabbim boşuna yasak etmemiş 42 5 Yanıtla
  • Emin Erol: boş haber 0 9 Yanıtla

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