Bodyguard evinde ölü bulundu! Ağzı ve burnu kan içinde, göğsünde meyve bıçağı

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen Seyedmojtaba Hashemi (39) saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı. Hashemi 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi.

MUTFAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Öğle saatlerinde Hashemi'den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) adamın evine gitti. Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi'yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

GÖĞSÜNDE MEYVE BIÇAĞI

Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi'nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Çalışmaların ardından Hashemi'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.