Kabusu yaşayan avukat: İcra için gitti, 3 kez ameliyat geçirdi - Son Dakika
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Kabusu yaşayan avukat: İcra için gitti, 3 kez ameliyat geçirdi

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Şanlıurfa'ya kesinleşmiş alacağı tahsil etmek amacıyla haciz işlemleri için giden Avukat Büşra Teksöğüt, borçlu tarafından takip edilerek saldırıya uğradı. Geçen yıl 9 Ocak'ta yaşadığı saldırıda ağır yaralanarak 2,5 ay hastanede tedavi gören Teksöğüt, "3 ameliyat geçirdim, ameliyatlarım hala devam ediyor" dedi.

21.02.2025 15:20
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İstanbul'dan Şanlıurfa'ya 9 Ocak 2024 tarihinde, kesinleşmiş alacağı tahsil etmeye giden stajyer avukat Büşra Teksöğüt, haciz işlemleri sırasında Ahmet E. tarafından darbedildi. Polis ve icra memurları ile birlikte bulunduğu evden ayrılan Teksöğüt, bindiği dolmuşta da Ahmet E. tarafından takip edilerek bir kez daha darbedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Teksöğüt'ün bacakları kırıldı. İlki Şanlıurfa'da olmak üzere bacağından 3 ameliyat geçirdi. Fizik tedavi süreci devam eden Teksöğüt, Ahmet E.'den şikayetçi oldu. Saldırgan 28 Şubat'ta Şanlıurfa'da hakim karşısına çıkacak.

"BU SÜREÇ PSİKOLOJİK OLARAK BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Avukat Büşra Teksöğüt "Geçen yıl Ocak ayında kesinleşmiş bir alacağımı tahsil amacıyla Urfa'nın Suruç ilçesine gittim. İşlemlerimi tamamladım. Daha sonra dönüş yolunda takip edildim. Takip edildiğimi saldırdıktan sonra öğrendim. Ağır şekilde yaralandım, hastaneye kaldırıldım. Haciz işlemleri için gittiğim borçlu tarafından saldırıya uğradım. 2,5 aylık bir hastane sürecim, aylarca evde yatış sürecim oldu. 3 ameliyat geçirdim. Ameliyatlarım hala devam ediyor. Bacağımda platinler mevcut, kaybettiğim belli başlı dokular oldu. Bu süreç psikolojik olarak tabii ki beni çok etkiledi. Sağlık problemlerim hala devam ediyor, tedavi sürecim hala devam ediyor. Burada asıl olay, yapılan saldırının mesleğe karşı, bir avukata ve bir kadına yapılmış olmasıydı" dedi.

Stajyerken haciz sırasında saldırıya uğradı, mezun olup bastonla avukatlığa başladı

"28 ŞUBAT'TA DURUŞMAM OLACAK"

Teksöğüt, "Bana yapılan saldırının ardından hastane süreci içerisinde yargılama aşaması da devreye girdi. Yargılama sürecinde tarafıma 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kamu görevlisine kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli yağma' suçları mevcutken; 'mala zarar verme', 'görevi yaptırmamaya direnme' ve 'kasten yaralama' dan şu anda dava devam ediyor. 28 Şubat'ta Şanlıurfa'da duruşmam olacak, ilk duruşma. Bu konuda başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere bütün baro başkanlarını ve duyarlı bütün meslektaşlarımı yargılama aşamasında yanımda olmak için davet ediyorum. Burada çünkü anlamamız gereken olay şu ki, olay tarafıma yapılmış bir saldırı değil, bir avukata, mesleğe, savunma makamına yapılmış bir saldırı. Vatandaşın savunma makamına olan saygısını zedeleyen bir hareketti. Herkesin savunma hakkı mevcuttur ancak vatandaşlar, avukatı dosyayla özdeşleştirerek sanki tarafmış gibi görüp kendilerine kin ve nefret gütmektedir. Bu yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Stajyerken haciz sırasında saldırıya uğradı, mezun olup bastonla avukatlığa başladı

"BAŞKA AVUKATI DA 3 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

Teksöğüt,"Nitekim bana saldıran şahıs, tahliye olduktan bir ay sonra bir başka avukatı 3 ayrı yerinden bıçaklamıştır. Bütün bunların kesilmesi için ciddi önlemler alınması gerektiği kanaatindeyim. Benim için her gün yaptığım mesleki bir işlemdi. Zaten şahsın yakınlarıyla muhatap olmuştum. Yanımda bir sürü polis memuru mevcuttu. Aynı zamanda icra memuru aracılığıyla yapılan bir işlemdi. Yani daha sonra takip edilmem, tasarlanması, kilometrelerce merkeze kadar benimle gelinmesi, bir anda üzerime saldırılması, böyle bir vahşetin, böyle bir sinirin tarafıma yöneleceğini hiç beklemiyordum. Hala da tarafıma yöneltilen bu öfkenin sonuçlarını yaşıyorum. Hem psikolojik olarak yaşıyorum, hem fiziksel olarak yaşıyorum. Saldırıyı yaşadığım tarihten bugüne kadar, bir önceki dönem başkanı Avukat Filiz Saraç'ın çok desteğini gördüm. Sağlık aşamasında, tedavi sürecinde de desteğini verdi, hala da desteklemeye devam ediyor. Aynı desteği ve yardımı, İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulundan da göreceğime inanıyorum, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Kabusu yaşayan avukat: İcra için gitti, 3 kez ameliyat geçirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kabusu yaşayan avukat: İcra için gitti, 3 kez ameliyat geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bud clifford:
    iyi olmuş memurlar hadlerini bilmeli. dünyanın en empatisiz milletlerinden biri olan türk milleti herkesi kendisi gibi iyi durumda yaşadığını sanıyor. memurlar ve sarı kulalı işçiler 60 bin maaş alıp geçinemiyoruz diyorlar. bazı nadir insanlar için borçsuz olmak bir şükür sebebi bizim isyanımız akp ye değil allaha 26 165 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    Yazıklar olsun... Suçluların elini kolunu sallayarak istedikleri yapan bir ülke halini geldik derhal ağır yasaların ve ağır kanunlarının çıkarılması lazım 80 13 Yanıtla
  • Mehmet null:
    adelet yok memleketde kısas hayat var 59 10 Yanıtla
  • Casper:
    Üzüldüm Allah Yardımcıları Olsun 36 10 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ama tahsilata gittiğinizde tehdit ederek aşağılayarak konuşmasını biliyorsunuz 27 9 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ÜLKE ZORBALARIN ÇETELERİN VE CANİLERİN CENNETİNE DÖNMÜŞ GELİNEN NOKTA BU 18 4 Yanıtla
  • murat2069:
    herkes kendince çozum bulmuş kısa sa kısas 12 8 Yanıtla
  • Joker Kalp:
    Güneş yüzü gösterilmemeli, cazası çok yüksek olmalı ve haber bültenlerinden, sosyal medyadan örnek teşkil edecek şekilde yayınlanmalı… 13 6 Yanıtla
  • Nevzat A:
    Şeriat yasaları gerekiyor. 6 4 Yanıtla
  • Uğur null:
    Daha durun bu başlangıç, millet çıldırmış durumda onlar toplama peşinde gidin başımızdaki beladan tahsil edin... 5 3 Yanıtla
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