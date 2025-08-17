Taksici Sefer Kaya Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Taksici Sefer Kaya Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Taksici Sefer Kaya Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
17.08.2025 07:09
Eyüpsultan'da taksi şoförü Sefer Kaya, silahlı saldırı sonrası hastanede yaşamını yitirdi.

Eyüpsultan'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay 22.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya Selanik Bulvarı üzerinde henüz bilinmeyen sebeple silahlı saldırıya uğradı. Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerine isabet alarak ağır yaralanan taksi sürücüsü Sefer Kaya, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Firari şahıs Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

"Evden helallik alarak çıkıyoruz"

Sefer Kaya'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrası gece saatlerinde taksiciler önce hastanede ardından saldırının yaşadığı caddeye konvoy oluşturup korna çalarak gitti. Yapılan eylemin ardından taksiciler adına konuşan, Deniz Dündar, "Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Yıllardır dile getirdiğimiz kabinli araç sorununu çözüme kavuşturulması için elimizden gelen mücadeleyi dernekler olarak verdik. Sözlü ve yazılı olarak gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail'imizi yanımızda taşıyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar. Lütfen kurum başkanları. Kurum sorumluları size vermiş olduğumuz dilekçeleri, sözlü ve ulusal basında dile getirdiğimiz cümleleri lütfen dikkate alın. Takside çalışan hiçbir şahsın can ve mal güvenliği yoktur. Bu can ve mal güvenliğinin sağlanması için ivedi bir şekilde çözüm üretmek sizin elinizde. Biz bu çözümü üretemiyoruz çünkü kurumlar sizlersiniz. Size sürekli bunu dile getiriyoruz ama sürekli göz ardı ediyorsunuz. Bugünden itibaren sesimizi duyun. Bugün Sefer arkadaşımız yarın başka bir arkadaşımız, evlerimizden biz helalleşerek çıkmak istemiyoruz. Can ve mal güvenliği olmayan sektörde çalışmak istemiyoruz. Tüm taksi camiasının başı sağ olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sefer Kaya için Kuran okundu. Ardından taksiciler olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Son Dakika 3.Sayfa Taksici Sefer Kaya Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

18:28
SON DAKİKA: Taksici Sefer Kaya Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
