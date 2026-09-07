Özcan\'ın 263 yıla Kadar Hapsi İstenen Davasında 2. Duruşma Başladı

Bolu'da "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanan, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Hakkında 263 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Özcan'ın duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.

2. DURUŞMA BAŞLADI

Bolu'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2.celsesi başladı.

Sanıkların, "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması, 5 günün ardından ara kararla sonuçlanmıştı. Mahkeme heyeti, 5 gün süren ve sanık savunmaları ile tanık ifadelerinin dinlendiği ilk duruşmanın ardından açıkladığı ara kararda tahliye ve tutukluluğa devam kararları vermişti.

TANJU ÖZCAN İLE DİĞER 3 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, tutuklu yargılanan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Aynı ara kararda, yargılanan isimlerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un üzerindeki ev hapsi tedbiri de kaldırılmıştı.

Heyet; davanın kilit isimlerinden olan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

MAHKEME, YENİ TANIKLARI DİNLEYECEK

Ertelenen davanın yeni duruşması bugün saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Tanju Özcan'ın, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlanarak duruşmaya katılacağı öğrenildi. Mahkeme heyetinin, bugünkü duruşmada yeni tanıkları dinlemesi ve sanıkların mevcut durumlarına ilişkin yeniden değerlendirme yapması bekleniyor.