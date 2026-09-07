Özcan'ın 263 yıla Kadar Hapsi İstenen Davasında 2. Duruşma Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özcan'ın 263 yıla Kadar Hapsi İstenen Davasında 2. Duruşma Başladı

Özcan\'ın 263 yıla Kadar Hapsi İstenen Davasında 2. Duruşma Başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı; Özcan SEGBİS ile katılıyor.

Bolu'da "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanan, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Hakkında 263 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Özcan'ın duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.

2. DURUŞMA BAŞLADI

Bolu'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2.celsesi başladı. 

Sanıkların, "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması, 5 günün ardından ara kararla sonuçlanmıştı. Mahkeme heyeti, 5 gün süren ve sanık savunmaları ile tanık ifadelerinin dinlendiği ilk duruşmanın ardından açıkladığı ara kararda tahliye ve tutukluluğa devam kararları vermişti.

TANJU ÖZCAN İLE DİĞER 3 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, tutuklu yargılanan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Aynı ara kararda, yargılanan isimlerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un üzerindeki ev hapsi tedbiri de kaldırılmıştı. 

Heyet; davanın kilit isimlerinden olan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

MAHKEME, YENİ TANIKLARI DİNLEYECEK

Ertelenen davanın yeni duruşması bugün saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Tanju Özcan'ın, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlanarak duruşmaya katılacağı öğrenildi. Mahkeme heyetinin, bugünkü duruşmada yeni tanıkları dinlemesi ve sanıkların mevcut durumlarına ilişkin yeniden değerlendirme yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özcan'ın 263 yıla Kadar Hapsi İstenen Davasında 2. Duruşma Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“ Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
Karaköy’de bariyer krizi Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor Karaköy'de bariyer krizi! Yolu kısaltmak için buldukları çözüm ölüme davetiye çıkarıyor

09:40
İsmail Kartal neşteri vurdu Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik
09:34
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları’nı yalnız bırakmadı
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
08:50
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 09:52:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Özcan'ın 263 yıla Kadar Hapsi İstenen Davasında 2. Duruşma Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement