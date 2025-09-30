Trabzon'da Gizemli İnsansız Deniz Aracı Bulundu - Son Dakika
Trabzon'da Gizemli İnsansız Deniz Aracı Bulundu

30.09.2025 10:14  Güncelleme: 10:30
Çarşıbaşı açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, bomba yüklü olabileceği şüphesiyle inceleniyor.

Çarşıbaşı açıklarında avlanan balıkçılar denizde şu ana kadar hiç görmedikleri bir deniz aracını görünce bunu teknelerine bağlayarak kıyıya çekti. Deniz aracı ile ilgili yapılan ihbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelirken, insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na çekildi.

HEMEN İNCELEMEYE ALINDI

Yapılan ilk incelemelerde, bomba yüklü olabileceği tespit edilen insansız deniz aracı, güvenli alana çekildi. Uzman SAT ekiplerinin incelemesi insansız deniz aracı ile ilgili incelemesi sürüyor.

UKRAYNA'YA AİT OLABİLİR

Öte yandan insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'nın Karadeniz'deki savunma kapasitesini artırmak amacıyla verilen "Wasp" ve "Snapper" adlı kamikaze tipi insansız deniz araçlarına benzeyen araç, Ukrayna'nın Rus donanmasına karşı yürüttüğü etkili operasyonları desteklemek için tasarlandığı biliniyor. Ukrayna'nın bu insansız deniz araçları ile Rus donanmasına ait çok sayıda gemiye zarar vererek veya kullanılamaz hale getirerek Karadeniz'deki dengeyi kendi lehine çevirdiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Çarşıbaşı, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, trabzon, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

09:59
