Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler - Son Dakika
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Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de 5 çocuğun yanarak can vermesiyle ilgili "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" eleştirisini yapması sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konunun detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirdi.

18.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:55
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İzmir'in Selçuk ilçesinde anne Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra evde kalan yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında can verdi. Acı olay Türkiye'yi hüzne boğarken "Bir ihmal var mıydı?" sorusu gündeme geldi.

"ANNEME BİLE EMANET ETMEK İSTEMEZDİM"

Anne Melisa Akcan, Bakan Göktaş'ın kendisini ziyaretinde çocukları neden bakanlık korumasına vermediğini "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Ben evlatlarımı anneme bile emanet etmek istemezdim" sözleriyle anlatmıştı.

Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

ERDOĞAN: BAKANLIĞIN ÇOCUKLARI ALMASI LAZIMDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Türkiye'yi yasa boğan acı olay da ele alındı. Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi. MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

"ALMAYAN AKLI SORGULAMAK LAZIM"

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi hanelerle birebir ilgilendiğini sosyal yardım mekanizmasının olduğunun fakat mekanizmanın işleyişinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili bir MYK üyesinin, "18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı. Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan aklı sorgulamak lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konunun detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek inceleme başlattı.

Türkiye\'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan sitem dolu sözler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Sözler, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Yunus Uslu:
    Özlem zengin hanımefendi para ile alakalı değil dedi sayın cumhurbaşkanım. Ekipleriniz halktan, sokaktan,yokluktan, çaresizlikten anlamıyor . 201 9 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Bu adam demese kimse zıçmayacak ülkede 142 11 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Reisim o cocukların babasını affet cıksın ceza evinden 32 114 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    O birşey demeden kimse birşey yapamıyor. Bakanda çıkar Cumhurbaşkınımız talimatıyla işlemleri başlattık der. Reis ya, arabadaki cam filmine bile müdail olmak istiyor. Çünkü ondan emir almadan işini yapamayan bakanlarımız olduğu için. ( Bir güncelleme gelmediyse Galaksi lideri gibi, en son dünya liderimizdi ) 89 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Dünya lideri koca reis sende olmasan bu ülke ne olacak.şimdi sen söyledin tüm bakanlık harekete gecer birkaç göz boyama ile yandaşların alkış tufanı koparır.hiçbiri o çocuklar yanana kadar neredeydiniz diye sorgulamaz.nokta 80 8 Yanıtla
  • Cosdan:
    Cocuklariyla Beraber devlet korumasina alinamiyor muydu.sonucta kadinda magdur Ve Bir yere siginmaya ihtiyaci var.cocuklarina kötû davranmanak Ve kötü örnek olmadigi sûrece 67 2 Yanıtla
  • amd turion:
    Bakanlığınız harekete geçse ne değişecek, olayların üstünü örtmekten başka birşey yaptığınızmı var? 52 7 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    ülkenin geldiği son nokta kanun manun yok yasa hakgetire bir adam ne derse o 41 5 Yanıtla
  • ONUR ERGİN:
    Adamının pisliğini örtmüş 23 7 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    doğru tespit ama olan olmuş. Bunun hesabını daha öncesinden görüp müdahale etmeyen herkese sorulacak. buda bir sinavdi. görüpte susan herkez bundan sorumludur. 7 3 Yanıtla
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