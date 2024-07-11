Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne, 'pişmanım' diyerek tahliyesini istedi - Son Dakika
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Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne, 'pişmanım' diyerek tahliyesini istedi

Kastamonu'da hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine atan genç kadın, 'Pişmanım' diyerek tahliyesini istedi. Bebek sağlığına kavuşurken, anne tutukluluğunun devamına karar verildi.

11.07.2024 21:20
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Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne, "pişmanım" diyerek tahliyesini istedi

KASTAMONU - Kastamonu'da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadın, "Pişmanım" diyerek tahliyesini istedi.

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan erkek bebek, hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç. tutuklandı. Tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Tahliyesini istedi

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, Cansu Ç. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı. Çok pişman olduğunu söyleyen Cansu Ç., "Tahliyemi ya da ev hapsi cezası verilmesini istiyorum" dedi.

"Babam çöpü atarken poşetin ağzını bağlamış olabilir"

Tanık beyanlarına karşı kendisini savunan Cansu Ç., "Evde babama poşeti verirken ağzı açıktı. Babam çöpü atarken poşetin ağzını bağlamış olabilir" diye konuştu.

"Odun toplarken bebek sesi duyduk"

Tanıklardan Cansu Ç.'nin kız kardeşi Canan ile ağabeyleri Ceyhun ve Cihan Ç. ise, kardeşlerinin hamile olduğunu hiç anlamadıklarını, olayı polis geldiğinde öğrendiklerini belirtti. Tanıklardan Burak K. de çöp konteynerinin yanına odun almaya gittiklerini belirterek, "Çöp konteynerinin yanında çöp kovası bulunuyordu. Odun toplarken bebek sesi duyduk. Poşetin ağızını açtık. Poşeti açınca içinden bebek bacağı çıktı. Sonrasında hemen polisi arayıp ihbarda bulunduk. Poşetin ağzı kapalıydı. Biz poşeti açınca poşetten bebek bacağı dışarı çıktı. Sonra bebek hareket etmeye başladı. Biz önce kedi zannettik ama poşetten bebek çıktı" şeklinde konuştu.

"Biz poşetin ağzını açınca hareket etmeye başladı"

Tanıklardan İsmail K. ise, "Biz, akşamları halı sahanın önünde ateş yakıyoruz. Odun almamız gerekti. Çöp konteynerinin yanında çok fazla odun vardı. Ben de arkadaşları odun almaları için çöpün yanına gönderdim. Çöp ağzına kadar doluydu. Arkadaşlarda çöpte kedi görmüşler. Çöp konteynerin yanında da çöp kutusu ile vileda vardı. Arkadaşlarımız kediyi kontrol ederken poşetten ses geldiğini duymuşlar. Poşetin ağzını açınca da içinden bebek bacağı dışarı çıkmış. Sonra bana seslendiler, dayı buraya gel diye. Yanlarına gittiğimde poşetin ağzını açıp baktık içinde bebek var. Bebek ağlamıyordu. Biz poşetin ağzını açınca hareket etmeye başladı. Sonra ambulansı aradık. Bebek başının üzerine doğru atılmış gibi duruyordu. Daha göbek bağı da kesilmemişti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Bebeğin sağlık durumu ile ilgili rapor alınması için talepte bulunulmasını isteyen mahkeme heyeti, iddianamenin hazırlanabilmesi için dosyanın Cumhuriyet savcısına teslim edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Bebek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne, 'pişmanım' diyerek tahliyesini istedi - Son Dakika

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