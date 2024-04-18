Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş

3.Sayfa

Yalova- Bursa karayolunda otomobille çarpışan motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş, tedavi gördüğü hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Melek'in, kazadan 3 gün önce organ bağışında bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın, birçok hastaya umut olacak organlarının, doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

MOTOSİKLETLE İLERLERKEN ARACA ARKADAN ÇARPTI

Acı olay 12 Nisan'da Yalova-Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa istikametine seyir halinde olan Ziya Önder idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Önder ile arkasında yolcu olarak bulunan Melek Karakaş yaralandı.

MELEK, 5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedavisi tamamlanan sürücü Ziya Önder tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş ise 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek'in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

MOTOSİKLET VE ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün yeniden ifadelerinin alınarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.