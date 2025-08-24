Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

24.08.2025 13:09
İstanbul Beşiktaş'ta özel bir üniversitede iç mimarlık okuyan 24 yaşındaki Helin Uçar yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Uçar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Beşiktaş'ta iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar (24), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Uçar'ın cenazesi Amasya'da toprağa verildi.

Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özel bir üniversitede 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Helin Uçar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan Helin Uçar'ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, İstanbul, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

12:35
