Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi - Son Dakika
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Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

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Zincir restoranda kurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki E.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. E.Ö.'nün "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi.

17.05.2024 13:06
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Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı. E.Ö.'nün, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği Dönmez'e değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı.

YOLDA ÖNÜNÜ KESİP DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Motokurye Ata'nın katili: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Motokurye Ata'nın katili: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

GERİYE MUTLU GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü. Ayrıca olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

Motokurye Ata'nın katili: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi

SALDIRGANI TANIMIYOR

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

Motokurye Ata'nın katili: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi
Motokurye Ata\'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi
Kaynak: DHA

Balıkesir, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motokurye Ata'nın katil zanlısı: Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum, beni tersledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Volkan Eşref Aka: Değdimi Şimdi Adam Kendi Ekmeği peşinde Kurye bu her binaya girer çıkar herkesi tanımak zorunda mı yazık gencecik çocuk öldü hayatının baharında umarım sende dışarı yüzü görmezsin 70 1 Yanıtla
  • Ramo: buradan buna küfür etsek suç etmesem içim içime sığmıyor tez zamnda ceza evinde Don lastiği ile kendini asmış olur tabi babası ile beraber 18 1 Yanıtla
  • Ali null: O CANA NASIL KIYDIN ZEVK İÇİN 19 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik: Yatacağı beş sene yaşı tutmuyor 10 1 Yanıtla

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