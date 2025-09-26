Vefat eden Güllü\'nün son görüntüleri! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış

Arabesk müziğin güçlü sesi "Güllü" olarak tanınan Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde saat 03.00 sıralarında kızı ve bir arkadaşıyla birlikte 6'ncı kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp düştü. 51 yaşındaki ünlü sanatçı olay yerinde hayatını kaybetti. Güllü'nün vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi oğlu Tuğberk Yağız sosyal medya hesabından duyurdu. Yağız, "Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin kapısına şifre ve kamera taktıran Güllü, o anlara ait görüntülerde, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera, fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Güllü'nün ani vefatı komşularını da üzdü. Komşusu İsmet Helvacıoğlu da Güllü'nün mutlu, sevgi dolu bir insan olduğunu belirterek, "Çok yardımseverdi. Herkesin yardımına koşardı. Hatta olaydan önce apartmandaki hasta bir ağabeyimize yemeğin var mı diye sormuş. İntihar etmesi mümkün değil" diye konuştu.

"ŞOKTAYIZ"

Başka bir komşusu ise, "Sevdiğimiz Türkiye çapında ismi bilinen bir sanatçıydı. Acı haberi aldık. Şoktayız. Evine başsağlığına geldik" diye konuştu.

Güllü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Güllü'nün naaşının, defnedilmek üzere yakınları tarafından bugün alınması bekleniyor.