Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay - Son Dakika
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Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

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Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay
30.05.2025 10:09
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Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay
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İzmir merkezli 5 ilde künefe zincirine yönelik FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü tutuklanırken soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin künefeci işletme aracılığıyla örgüte 40 milyon TL finansman sağladıkları belirlenirken, söz konusu işletmede FETÖ ile bağı olmayan hiç kimsenin işe alınmadığı tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı.

ÖRGÜTE 40 MİLYON LİRALIK FİNANSMAN

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik harekete geçildi. Şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da 26 Mayıs'ta şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelerin tamamı, dün adliyeye sevk edildi.

Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

PİYASADAN FATURA TOPLAYIP DEVLETTEN VERGİ KAÇIRMIŞLAR

Öte yandan MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci işletme aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin paravan olarak kullanılan künefecinin piyasadan fatura toplayıp devletten vergi kaçırdığı, bu paraların da terör örgütüne ve örgüt üyelerine aktarıldığı ortaya çıktı.

Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

ÖRGÜTLE BAĞI OLMAYANLARI İŞE ALMAMIŞLAR

Söz konusu işletmenin FETÖ yuvası haline geldiği, örgütle bir bağı olmayan hiç kimsenin işe alınmadığının tespit edildiği kaydedildi. Çalışanların maaşlarından kesinti yapıldığı, 'himmet' adı altında terör örgütünün finanse edildiği belirtildi. Yine işletmenin, örgütsel toplantıların yapıldığı bir yer olarak kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi. Mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    haydaaaaaa oğlum yediğimiz içtiğimiz her şey fetöcülerinmi oğlum ekmek almaya korkacağım fırından fırın fetöcü çıkacak diye 26 3 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Bu feto enikleri mahalle şarkütrilerine vs gibi yerlerde ev baklavası anne yaprak sarması veya dolması gibi gıda işleriyle kamuflaj olmuşlar cayır cayır para kazanıp örğüte aktarıyor bunlar tespit edilsin bazı tavuk döner işletmesi olan feto,cularda buna dalil 1 0 Yanıtla
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