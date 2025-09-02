Yangın Enkazında Yavru Kedi Bulundu - Son Dakika
Yangın Enkazında Yavru Kedi Bulundu

Yangın Enkazında Yavru Kedi Bulundu
02.09.2025 16:06
Erdemli'de yangın sonrası enkazdan çıkan yavru kedi, tedavi için veterinere götürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak'ta bulunan 2 katlı depolu müstakil evde 27 Ağustos'ta yangın çıktı.3 çocukları olan ve çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden, oğulları Salih'in düğünü için yaylaya gitti.

En mutlu günlerinde küle dönen evlerinden mucize çıktı

ONLAR DÜĞÜNDEYKEN EVDE YANGIN ÇIKTI

Düğünün başladığı saatlerde ailenin yaşadığı evin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye ekibi birçok noktadan alevlere müdahale ederken, çevre sakinleri de destek verdi. Limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği yangın söndürüldü.

En mutlu günlerinde küle dönen evlerinden mucize çıktı

KOMŞU TUTUKLANDI

Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen Ahmet Özden ve bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili kundakçı komşu A.İ. yakalanıp tutuklandı. Özden ailesinin, A.İ.'nin dedesinden 35 yıl önce parasını ödeyerek muhtar senediyle aldığı yerin tapusunu almasından kaynaklı kundaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi. Ahmet ve Şule Özden çifti en mutlu günlerinde yaşadıkları büyük üzüntüyü anlatarak şüphelinin cezasını çekmesini istedi.

KÜLE DÖNEN EVDEN 6 GÜN SONRA YAVRU KEDİ ÇIKTI

Yanan deponun enkaz kaldırma çalışmaları sürerken hurdacılar, bugün öğle saatlerinde kasaların içinden gelen sesi fark etti. Sese doğru giden hurdacılar yanmış bir kasadan patileri zarar görmüş yavru kediyi gördü. Kedi, ev sahibi Ahmet Özden'e teslim edildi. Özden ve yakınları önce kediye su verdi ardından da veterinere ulaştırdı. Yavru kedi, veterinerde tedaviye alındı.

En mutlu günlerinde küle dönen evlerinden mucize çıktı

PATİLERİ YANDI, AĞZI YARALANDI

O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Ahmet Özden, başka yavrularının telef olduğunu, sadece bunun bulunduğunu ve patilerinin yandığını, ağzının da yara aldığını söyledi. Kedinin gerekli tedavisinin yapıldığını da aktaran Özden, bu yangını çıkaran şahıslardan davacı ve şikayetçi olduklarını söyledi.

En mutlu günlerinde küle dönen evlerinden mucize çıktı
En mutlu günlerinde küle dönen evlerinden mucize çıktı
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Yangın Enkazında Yavru Kedi Bulundu - Son Dakika

16:23
