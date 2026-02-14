Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş - Son Dakika
3. Sayfa

Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş

Haberin Videosunu İzleyin
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
14.02.2026 15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 72 yaşındaki eşini uyurken boğazından keserek öldüren 83 yaşındaki adam ilk ifadesinde vahşeti tek tek anlattı. Eşiyle sürekli tartıştıklarını, sabah namazından sonra da kavga ettiklerini söyleyen adam, olayın ardından cinayette kullandığı bıçağı yıkayarak bulaşıklığa koyduğunu itiraf etti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 72 yaşındaki eşini uykuda boğazından keserek öldüren 83 yaşındaki adamın ilk ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini evden çıkarmak istediğini iddia eden katil zanlısı E.Ö., eşi Emine Ö.'yü öldürdükten sonra kanlı bıçağı yıkayarak bulaşıklığa koyduğunu ve daha sonrasında torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" dediği öğrenildi.

EŞİNİ UYURKEN BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Olay, sabaha karşı Topçuasım Mahallesi 3505 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö (83) ile eşi Emine Ö. (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Ö, yatağında uyumakta olan eşini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Cinayetin ardından torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm" diyen yaşlı adam, adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş

KANLI BIÇAĞI YIKAYIP BULAŞIKLIĞA KOYMUŞ

Öte yandan, eşini öldüren E.Ö.'nün polise verdiği ilk ifadesine ulaşıldı. Eşi Emine Ö. ile sürekli tartıştıklarını savunan E.Ö., eşinin kendisini evden göndermek istediğini, sabah namazından sonra kavga ettiklerini daha sonra eşi Emine Ö. uykudayken boğazından keserek öldürdüğünü, kullandığı bıçağı yıkayarak bulaşıklığa koyduğu itiraf etti. Katil koca E.Ö., Emine Ö.'yü öldürdükten sonra da torununu arayarak "Babaannenizi öldürdüm gelin alın" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Yunusemre, 3. Sayfa, Cinayet, Manisa, Kavga, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş - Son Dakika

  • Su19785507+ Su19785507+:
    83 yaşındaki kocasını dışarı atmak mı? 1 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş - Son Dakika
