 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen'de ABD ve İngiltere'ye Karşı Protesto Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de ABD ve İngiltere'ye Karşı Protesto Gösterisi

Yemen'in başkenti Sana'da binlerce kişi, ABD ve İngiltere'nin Husi noktalarına düzenlediği saldırıları protesto etti. Husi mensubu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından yapılan gösteride, Filistin ve Yemen bayrakları taşındı ve 'İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm' sloganları atıldı. Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali El-Husi, ABD'yi terörist olarak nitelendirerek, Yemen halkının farkındalığının farklı olduğunu belirtti.

Yemen\'de ABD ve İngiltere\'ye Karşı Protesto Gösterisi
12.01.2024 - 22:25,  Güncelleme: 22:26
Abone Ol

Yemen'in başkenti Sana'da binlerce kişi, ABD ve İngiltere'nin Husi noktalarına düzenlediği saldırıları protesto etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler de dün havadan ve denizden ABD ile İngiltere'nin saldırısına uğramıştı. Husi mensubu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, "İsrail'e ölüm, ABD'ye ölüm" sloganları attı.

Gösteride konuşma yapan Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali El-Husi, "Biz ne ABD kıyılarına saldırdık, ne ABD adalarına geçtik, ne de ABD'ye saldırdık. Ülkemize yönelik saldırılar terörizmdir. ABD şeytandır" dedi.

ABD'nin dünyaya yalan söyleme konusunda inanılmaz olduğunu belirten El-Husi, "Onlar terörist. Ama Yemen halkının farkındalığı çok başka bir farkındalıktır. Siz Yemenliler ABD'nin kendini savunduğunu mu yoksa terörist olduğunu mu düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı. - SANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Yemen, İsrail, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yemen'de ABD ve İngiltere'ye Karşı Protesto Gösterisi - Son Dakika


22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Son Dakika
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 22:51:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de ABD ve İngiltere'ye Karşı Protesto Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement