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Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişinin arkadaşının başını keserek aşağı attığı olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, başın sokağa atılma anı ve vatandaşların korkarak kaçması yer aldı.

23.01.2024 - 20:06,  Güncelleme: 20:59
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İstanbul Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu kişinin kavga ettiği arkadaşının başını keserek sokağa attığı olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

BALTAYLA KAFASINI KESİP SOKAĞA ATTI

Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı. Kavga eden şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı attı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulundu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dehşete düşüren anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kesilen başın sokağa atılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kesilen başın sokağa atılma anı ve vatandaşların korkarak kaçması yer aldı.

Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Zeytinburnu, Olay, Güvenlik, Şiddet, İstanbul, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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