Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu

Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu

Zihinsel engelli çalışanını istismar ettiği için 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan patron duruşmadaki ifadesinde "Yanıma yanaştı sarıldı bana. Ben de bir boşlukta bulundum. Yakınlaştık. Bu karşılıklı rıza ile isteyerek oldu" dedi.

20.12.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenler'de zihinsel engelli 17 yaşındaki çalışanı Y.G.A.'yı istismar eden işveren Ali Kara'nın yargılanmasına başlandı.

35 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

Mayıs ayında meydana gelen olayda, bir tekstil mağazasında işe başlayan zihinsel engelli Y.G.A (17) patronu Ali Kara tarafından istismar edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Kara'nın 'cinsel istismar' ve 'tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Kara'nın hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Kara, mağdurun annesi S.D ve taraf avukatları hazır bulundu.

Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu

"KARŞILIKLI RIZA İLE İSTEYEREK OLDU"

Sanık Ali Kara duruşmada yaptığı savunmasında, "Ben erkek giyim sektöründe iş yapıyorum. Oradaki iş yerimde eleman sıkıntısı nedeniyle ilan verdim. Y. Hanım annesi ve üvey babası ile geldi. Mağdur Y. yanımda işe başladı. Mağdur geldiğinde son derece kapalı, konuşurken bile başını önüne eğen biriydi. Biz o süreçte birkaç elemanı işten çıkarmak zorunda kaldık. Zaman içerisinde mağdur ile konuşmaya başladık. Bana evliliğimi sordu. Anlattım ben de. Mağdur Y.'nin tavırları belli bir süre sonra sempatik ve ilgili oldu. Ben oralı olmadım. Bir gün elinde kahve ile geldi. Yanıma yanaştı sarıldı bana. Ben de bir boşlukta bulundum. Yakınlaştık. Bu karşılıklı rıza ile isteyerek oldu. Beni 'ya evlenelim ya intihar ederim mektup yazarım' diye tehdit etti. Benim üstüme atılan cinsel ilişki iddialarını kabul etmiyorum. Sadece yakınlaştık. DNA'm bu nedenle iç çamaşırında çıkmıştır. Para koparmak için bana bu iftira atılmış olabilir. Ama benden para talep edilmedi" dedi.

Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu

"ADALETİN YERİNİ BULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Mağdurun annesi müşteki S.D. ise "Çocuğumu psikolog doktorun tavsiyesi üzerine bu yaratığın dükkanına başlattım. Çalışmanın iyi gelebileceğini söyledi doktor. Orada bayan elemanlar da vardı. Ben çocuğumu işe başlatırken 'al hayatını mahvet' demedim. Kızım benden korktuğu için ilk 2 gün saklamış benden yaşananları. Çocuğum sonra robot gibi karşıma geçti 'anne bana yapılan yapıldı, anne ben gitmek istiyorum kendimi öldürmek istiyorum' dedi. Sonra olayı anlattı. Şahsın yapmak istediği şey parasını söyleyerek manipüle etmek. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. Şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşma salonuna getirilmeyerek adli görüşme odasında pedagog eşliğinde beyanda bulunan mağdur Y.G.A. "Ali Kara benim patronumdu. İş yerine girdiğimde her şey normaldi. Ben girdikten 1 hafta sonra elemanları teker teker kovdu. 1 hafta sonra dükkana gelmeye başladı. Bir gün çay doldurmaya yukarı çıktım. Kendisi de geldi. Beni öpmeye çalıştı ben şok oldum. Bir tepki veremedim. Bir gün bana 'üst katta kamera yok, üst katta benim dediklerimi yapacaksın ama alt katta samimiyet kurmayacaksın ciddi olacaksın' dedi. 'Bu olayı birine söylersen polis tanıdıklarım var, savcı tanıdıklarım var' dedi. Bir gün yukarıya çıktım ona çay getirmeye. Bana 'bakar mısın sana bir şey göstereceğim' dedi. Beni yatak odası ve banyo olan bir odaya kilitledi. 'Üstünü çıkar' dedi bana. Kendisi soyundu, 'anneni babanı öldürürüm' dedi. Sonra 'yere çök' dedi. Yapacak bir şey yoktu. Bitsin çıkayım istedim. Oturdum. Beni istismar etti. Kendimi iğrenç hissettim" şeklinde konuştu.

Mağdur beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü mağdur Y.G.A.'nın annesi S.D. ile birlikte Esenler Aile İçi Büro Amirliği'ne geldiği ifade edildi. Mağdurun annesi, zihinsel engeli olan kızı Y.G.A.'nın patronu olan Ali Kara isimli şahsın cinsel istismarına maruz kaldığını beyan etti. Bu ifadeye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanına başvurulan Y.G.A., Ali Kara'ya ait mağazada 1 ay önce işe girdiğini söyleyerek "Çalıştığımız bir gün aramızda konuşmaya başladık. Ben ona 'benim gibi biriyle evlenir misin?' dedim. Bana 'senin gibi çıtır birisiyle evlenirim' şeklinde cevap verdi. 1 hafta sonra üst kata çağırarak öpmeye çalıştı. Ben kaçtım. Sonra başka bir gün beni öptü" dedi.

Başka bir gün çay isteyerek mağdurdan üst kata çıkmasını isteyen Ali Kara'nın mağdurun zorla kıyafetlerini çıkarttığı da iddianamede aktarıldı. Kara'nın eylemleri esnasında mağdura bu yaşanılan olayları birisine anlatması halinde ailesiyle birbirlerine gireceklerini ve ailesinin öleceğini, elinin kolunun uzun olduğunu, tanıdığı hakim ve savcıların bulunduğunu söyleyerek tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. Sanık Ali Kara yaşanılan olaya ilişkin alınan ifadesinde "Mağdur iş yerinde çalışanım. Yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının teklifi üzerine işe aldım. Bu süreçte işçi işveren ilişkisi dışında başkaca bir ilişkim olmadı. Son günlerde mağdur bana karşı duygusal yakınlık besledi. Başka işçi bulamadığım için yeni işçi bulana kadar mağduru işten çıkarmadım. Bana karşı duygularına karşılık bulamayınca iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Öte yandan mağdur Y.G.A.'dan alınan sürüntü örnekleri ile şüpheliden alınan numune kan örneklerinin üzerinde inceleme yapılması amacıyla Kriminal Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderildiği de iddianamede belirtildi. Gelen raporda mağdurun iç çamaşırında Ali Kara'ya ait DNA örneği bulunduğu kaydedildi.

Ardından ifadesini değiştiren Ali Kara, yakınlaşmanın mağdurun rızası ile yaşandığını da ifade etti. Kara'nın 'cinsel istismar' ve 'tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muammer Falan:
    A.M.K.Ç birincisi zihinsel engelli ikincisi yaşı 17 daha bide öyle bir varlığın malın mülkün paranın içinde nasıl yokluğa düştün de böyle bir şeye kalkıştın atın damatlar koğuşuna ske ske kendi rızası olur zamanla 85 4 Yanıtla
  • Mustafa Kurt:
    idam 45 2 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    akp mhp zihiniyeti işte kendi rizasi 7 29 Yanıtla
    Alper Elma:
    samani çok yedin kafan almıyor.dunyaya geri dön, muhalefet zihniyeti sapla samanı ayiramiyor beyin error 0 0
  • ferhat eser:
    yalan makinesi Türkiyedede acilen kullanılmaya başlamalı 30 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Değdimi Hiç Heee 25 2 Yanıtla
  • Mahmut:
    Şefik bugur nick li haysiyetsiz e ulan kişisel bir suçu nasıl bağladın devlete? totoş 13 2 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    zihinsel engelli ise suç bu insanı çalışmasına göz yumanlarındır 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.