Zonguldak'ta Kadın Kuaföründe Çırak Öğrenciye Yönelik Cinsel İstismar Davası - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kadın Kuaföründe Çırak Öğrenciye Yönelik Cinsel İstismar Davası

Zonguldak'ta bir kadın kuaföründe çalışan çırak öğrenciye yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla dava açıldı. İddianamede yer alan ifadelere göre, çırak öğrenci, işvereninin kendisine mesajlar atarak cinsel tacizde bulunduğunu ve kendisini kısıtladığını belirtti. Tutuklanan işveren ise suçlamaları reddetti. İddianamede yer alan ses kaydı da delil olarak sunuldu. Davanın sonucunda işveren hakkında 78 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

19.04.2024 10:51
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Zonguldak'ta kadın kuaförü Hasan E. (46) hakkında yanında çalışan çırak öğrenci Ö.T.'ye (14) yönelik 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamalarıyla 78 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadelerine yer verilen kız çocuğu, "Hasan bana 'seni istiyorum, seninle olmak istiyorum' şeklinde mesajlar attı. Zamanla bana dokunmaya, beni kısıtlamaya ve kıskanmaya başladı" dedi. Tutuklanan Hasan E. ise "Ö.T.'yi iş yerinde çıkardığı huzursuzluklar nedeniyle uyardığını kendisine iftira atıldığını öne sürdü. İddianamede kız çocuğunun kayda aldığı ve şikayetçi olmadan önce ikili arasındaki geçtiği belirtilen konuşma içeriği de yer aldı.

Kadın kuaföründe çırak olarak çalışan kız çocuğu Ö.T., işletmenin sahibi Hasan E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kendisini zorlayan mesajlar attığını ailesine anlattı. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde 'ustası' Hasan E.'nin kendisine dokunduğunu ve öptüğünü, iş yerinde sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu anlattı. Savcının talimatıyla gözaltına alınan Hasan E. ifadesinde, kendisine iftira atıldığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Kuaför Hasan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ara eleman ihtiyacı için işletmelere çırak öğrenci kaydeden Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin, Hasan E.'nin yanında çalışan diğer 2 öğrencinin de sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

SÖZLÜ TACİZ, CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede şikayetçi olduğu belirtilen Ö.T.'nin, ifadelerine yer verildi. Ağustos ayından beri Hasan E.'nin kuaföründe staj yaptığını belirten Ö.T., "Hasan bana 'seni istiyorum, seninle olmak istiyorum' şeklinde mesajlar attı. Yaz aylarında, sözlü olarak 'seni istiyorum, sen çok güzelsin' gibi sözler söylüyordu. Yüz yüze de mesaj atarak beni taciz etti. Birileri olunca mesaj atıyordu. Zamanla bana dokunmaya, beni kısıtlamaya ve kıskanmaya başladı. Dokunmalarına izin vermedim. Bu ay 3 kez kıyafetimin üstünden göğüslerimi sıktı. Bir süre önce de Hasan beni iş yerine kilitlemişti. Kapıyı yedek anahtarla açtım" dedi.

EVİNE ÇAĞIRIP 'ALKOL ALALIM' DEMİŞ

İstismara karşı direnmeye çalıştığını ve Hasan E.'ye tokat attığını da anlatan Ö.T. "Ben tokat atınca Hasan da bana attı. İstediklerini yapmayınca, her izin vermediğimde bana vuruyordu. Evine çağırıp 'alkol alalım' demişti. En son da şikayetçi olmadan 1 hafta önce taciz etti. Şikayetçi olmadan 2-3 hafta önce dükkandaki herkesi çıkarıp beni çıkarmadı. Kıyafetlerimi soymaya çalıştı. İzin vermedim. Beni sıkıştırıp dudağımdan 3 dakika öptü. Kurtulmak için bıçak çektim. O da bana 'sen ne anlarsın' dedi. O bu esnada çıplaktı. Ona dokunmamı istedi, elimi çekiştiriyordu, izin vermedim" diye konuştu.

PARA YÜZÜNDEN İFTİRA

İddianamede, üzerine atılı suçlamaları reddeden Hasan E. ise "Ö.T.'yi iş yerinde çıkardığı huzursuzluklar nedeniyle uyardım. Bu şekilde devam ederse işten çıkaracağımı söyledim. Maaş dışında da para vermeyi kestim. Bu nedenlerle bana iftira attığını düşünüyorum" diyerek kendini savundu.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ö.T'nin şikayetçi olmadan önce Hasan E. ile arasında geçtiği belirtilen konuşmanın ses kaydı da iddianamede şöyle yer aldı:

Erkek: Konu kapandı bitti. Yapılmamış say, bakacağız göreceğiz. Benimle konuşmalarına dikkat edeceksin. Konuyu burada kapatıyorum. Bu tarafta kaldı bitti. Bu tarafında bir şey yok bunun, artık bu tarafında sen normal personelsin. Kimseye benim hakkımda dedikodu yapma.

Kadın: Senin hakkında dedikodu değil bu.

Erkek: Benim hakkımda yaşadıklarımızı konuşman…

Kadın: Yaşadıkların. Sen kendi kendine yaşadın ne yaşadıysan.

Erkek: Tamam neyse, bunu duymayacağım kimseden. Ben konuşuyorum konu kapandı. Bitti dedim. Beni zıvanadan çıkarma. Konu kapandı, bitti. Bak tekrar söylüyorum, ne olduysa oldu, ne yaşandıysa bunu kimseyle konuşup dillendirmeye gerek yok. Konu bu kadar tamam.

ZİNCİRLERME NİTELİKTE CİNSEL İSTİSMAR

Hasan E.'ye ait cep telefonu incelemesinde mesajlaşma uygulamasının bir zaman kullanıldığını ancak silinmiş olduğu ve sosyal medya hesabından da çıkış yapıldığı için mesajlara ulaşılamadığı, HTS kayıtlarında ise kuaför ve kız çocuğu arasında 7 ayda 87 görüşme kaydı olduğu, iddianamede belirtildi. Kız çocuğunun Hasan E.'ye iftira atmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirterek ikili arasındaki ses kaydını da hatırlatan Cumhuriyet savcısı yaptığı değerlendirmede 'şüphelinin iş yerinde staj yapmasının sağladığı kolaylıktan faydalanarak mağdurun staja başladığı ağustos ayından aralıka kadar yüz yüze ve telefonla cinsel tacizde bulunduğu, öperek, dokunarak ve soyunarak zincirleme nitelikte cinsel istismarda bulunduğu, mağduru iş yerine kilitleyerek hürriyeti yoksun kıldığı' ifadelerini kullandı. İddianamenin Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesiyle Hasan E. hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamalarıyla 78 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hasan E. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Kuaför, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Kadın Kuaföründe Çırak Öğrenciye Yönelik Cinsel İstismar Davası - Son Dakika

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