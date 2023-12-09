Zonguldak\'ta sağanak yağmur sonrası yaşanan heyelanda ev toprak altında kaldı

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Zonguldak'ta sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 2 kişinin bulunduğu tahmin edilen ev toprak altında kaldı.

HEYELANLA BİRLİKTE EV TOPRAK ALTINDA KALDI

OIay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Tulumba Üstü Sokak mevkisinde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı. Evin yıkıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

İKİNCİ HEYELANDA KURTARMA EKİPLERİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle anne ve oğlunun arama- kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede ikinci heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama- kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi.

Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.

2'Sİ AĞIR 17 YARALI VAR, 2 VATANDAŞ HALA KAYIP

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, heyelan altında kaldığı tahmin edilen anne ve oğulun kayıp olduğunu bildirdi. Hacıbektaşoğlu, ikinci heyelanın ardından arama kurtarma ekibinden 2'si ağır 17 yaralının hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

ÇEVREDEKİ EVLERDE YAŞAYANLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Bu arada heyelanın yaşandığı bölgede tehlike oluşturan evler de tahliye edildi. Evlerde kalan vatandaşlar, valilik ve belediyenin misafirhanelerine ya da yakınlarının evlerine gitti.