Son Dakika Bisiklet Haberleri

- 06:44 14 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
14 Şubat 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- Dün Dün 17:13 Samsun'dan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara Samsun'dan yardımlar devam ediyor.
- Dün Dün 06:44 13 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
13 Şubat 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 12.02.2023 12 Şub 19:29 Manisa'da apartmanlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
- 12.02.2023 12 Şub 19:29 Manisa'da apartmanlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
- 12.02.2023 12 Şub 16:54 Down sendromlu Ramazan'ın bulunması için seferber oldular
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen cuma günü babasına ait iş yerine gitmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan down sendromlu Ramazan Arıcıoğlu (17) için arama çalışması başlatıldı.
- 12.02.2023 12 Şub 16:54 Down sendromlu Ramazan'ın bulunması için seferber oldular
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen cuma günü babasına ait iş yerine gitmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan down sendromlu Ramazan Arıcıoğlu (17) için arama çalışması başlatıldı.
- 12.02.2023 12 Şub 06:44 12 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
12 Şubat 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 11.02.2023 11 Şub 14:38 8 yaşındaki Poyraz bisiklet parasını deprem bölgesine yolladı
Eskişehir'de, Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan vatandaşlar için yardım toplayan bir okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenci, biriktirdiği bisiklet parasını kumbarasını ile birlikte deprem bölgesine gönderilmesi için öğretmelerine verdi.
- 11.02.2023 11 Şub 14:38 8 yaşındaki Poyraz bisiklet parasını deprem bölgesine yolladı
Eskişehir'de, Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan vatandaşlar için yardım toplayan bir okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenci, biriktirdiği bisiklet parasını kumbarasını ile birlikte deprem bölgesine gönderilmesi için öğretmelerine verdi.
- 11.02.2023 11 Şub 06:44 11 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
11 Şubat 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 10.02.2023 10 Şub 15:18 Kumbaralarındaki paralarını bağışlayan 2 kardeşten duygulandıran not
ANTALYA'daki yardım merkezine bisiklet almak için para biriktirdikleri kumbarasını bağışlayan 8 yaşındaki Yasin ve Kerim kardeşlerin mektubundaki 'Varsın olmasın bisikletimiz, siz yeter ki iyi olun. Keşke elimizden daha fazla gelseydi' sözleri duygulandırdı.
- 10.02.2023 10 Şub 15:14 Bisiklet için kumbaralarında biriktikleri paraları depremzedelere bağışladılar
Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından Mardin Valiliği koordinesinde yürütülen yardım seferberliğine 7'den 70'e tüm hayırseverler destek olurken Kızıltepe ilçesinde 6 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş bisiklet için kumbaralarında biriktikleri harçlıkları ve sevdikleri...
- 10.02.2023 10 Şub 11:59 Deprem şehitleri için Fatiha okunarak başladı
Düzce Belediyesi şubat ayı meclis ikinci toplantısı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve Fatiha okunmasıyla başladı.
- 10.02.2023 10 Şub 06:44 10 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
10 Şubat 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 10.02.2023 10 Şub 00:59 8 yaşındaki kardeşler, bisiklet parası biriktirdikleri kumbarasını depremzedelere bağışladı
8 yaşındaki kardeşler, bisiklet parası biriktirdikleri kumbarasını depremzedelere bağışladı Antalya Büyükşehir Afet Merkezi'ne bırakılan yardımlar arasında bulunan kumbaralar içleri ısıttı Kardeşlerin kumbarayla birlikte yazdıkları mektuptaki cümleler duygulandırdı "Kumbaramızda ne kadar...
- 09.02.2023 09 Şub 17:21 Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Antalya'daki yardımsever, belediye, kurum ve kuruluşların destekleriyle toplanan yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.
- 09.02.2023 09 Şub 16:17 Antalya'dan Deprem Bölgesine Gönderilecek Yardımlar Arasındaki Kumbara ve Beraberindeki Mektup Yürekleri Isıttı: "Varsın Bisikletimiz Olmasın"
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde deprem bölgesi için toplanan yardımlar arasında çıkan bir kumbara, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kumbarayla birlikte bir de mektup bırakan 8 yaşındaki Yusuf ve Kerim kardeşlerin, "Sizler için çok üzgünüz. Allah hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmasın. Kumbarada ne kadar var bilmiyoruz. Umarım biraz da olsa faydası olur. Varsın olmasın bisikletimiz. Yeter ki siz iyi olun" sözleri yürekleri ısıttı.
- 09.02.2023 09 Şub 06:44 09 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
09 Şubat 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 08.02.2023 08 Şub 06:44 08 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
08 Şubat 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 07.02.2023 07 Şub 15:33 Gazipaşa'da apartmana giren hırsızlar bisiklet çaldı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bina içinde bulunan bisiklet iki hırsız tarafından çalındı.
- 07.02.2023 07 Şub 13:45 Otomobil ve bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ve bisikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 07.02.2023 07 Şub 06:44 07 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
07 Şubat 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 06.02.2023 06 Şub 17:34 Antalya Bisiklet Turu, deprem nedeniyle iptal edildi
Antalya'da 9-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya powered by AKRA), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edildi.
- 06.02.2023 06 Şub 06:44 06 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
06 Şubat 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 05.02.2023 05 Şub 13:42 Türkiye Kış Bisiklet Yarışları'nda kadın sporcular pedal çevirdi
Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından organize edilen 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi Türkiye etabının 2'nci ayağında, kadınlar kategorisinde birinciliği Özbekistan'dan Sevinch Yuldasheva kazandı.
- 05.02.2023 05 Şub 12:15 Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlarken, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş.'ye bağlı araçlardan 147 milyon işlem gerçekleştirilerek, vatandaşları sevdiklerine, ailelerine ve işlerine ulaştırdı.
- 05.02.2023 05 Şub 11:54 Bakan Varank pil üretim tesisini ziyaret etti
Bakan Varank pil üretim tesisini ziyaret etti Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi, günde 24 bin adet pil üretiyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avrupa'nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim...
- 05.02.2023 05 Şub 10:05 Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye mola vermeden 8 saat bisiklet sürdü
Bisiklet tutkunu Özcan Güler, Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye kadar hiç mola vermeden bisiklet sürdü.
- 05.02.2023 05 Şub 10:05 Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye mola vermeden bisiklet sürdü
Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye mola vermeden bisiklet sürdü Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye hiç mola vermeden 8 saat bisiklet sürdü Bisiklet tutkunu Özcan Güler, Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye kadar hiç mola vermeden bisiklet sürdü.
- 05.02.2023 05 Şub 06:44 05 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
05 Şubat 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 04.02.2023 04 Şub 23:16 Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor
Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin ikinci ayağına yerli ve yabancı 176 sporcu katıldı.
- 04.02.2023 04 Şub 17:04 SPOR Türkiye Kış Bisiklet Yarışları 2'nci ayağı yapıldı
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları 2'nci ayağı yapıldıMithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA) - Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin 2'nci ayağı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı.
- 04.02.2023 04 Şub 16:16 Hatay'da köpeklerden kaçan bisikletlinin kaza anı güvenlik kamerasında
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsünün sahipsiz köpeklerden kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- 04.02.2023 04 Şub 16:16 Hatay'da köpeklerden kaçan bisikletlinin kaza anı güvenlik kamerasında
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsünün sahipsiz köpeklerden kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:29 Liseli Aleyna'nın kazandığı parayla aldığı bisiklet çalındı; o anlar kamerada
MERSİN'de, lise öğrencisi Aleynasu S.'nin (16) okul çıkışlarında çalışarak kazandığı parayla aldığı elektrikli bisikleti çalındı.
- 04.02.2023 04 Şub 15:31 Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin üçüncüsü Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlendi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:29 Liseli Aleyna'nın kazandığı parayla aldığı bisiklet çalındı; o anlar kamerada
MERSİN'de, lise öğrencisi Aleynasu S.'nin (16) okul çıkışlarında çalışarak kazandığı parayla aldığı elektrikli bisikleti çalındı.
- 04.02.2023 04 Şub 06:44 04 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
04 Şubat 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 03.02.2023 03 Şub 17:47 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve...
- 03.02.2023 03 Şub 17:47 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve...
- 03.02.2023 03 Şub 16:28 Gürsu'ya yeni kent park
Gürsu Belediyesi ilçeye yepyeni bir proje daha kazandırıyor.
- 03.02.2023 03 Şub 16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılışında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yanı Aydos Dağı'na, diğer yanı Teferrüç Tepesi'ne dayanan Sultanbeyli'yi, bugün her iki tarafta da iki büyük esere kavuşturduklarını belirterek, "Bugün açılışını yaptığımız eserler, konumları ve hikayeleriyle ihtimamı hak eden yerlerdir.
- 03.02.2023 03 Şub 12:34 Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem Manzarası
ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanca'da "havada asılı" anlamına gelen Meteora, Yunanistan'ın iç kesimindeki bir kaya oluşumu. Burada, Yunan Hristiyan Ortodoks manastırlarının en büyük ve en sarp şekilde inşa edilmiş örneklerinden biri yer alıyor.
- 03.02.2023 03 Şub 11:55 Osmaniye'de motosiklet denetimi
Osmaniye'de polis ekipleri şehir genelinde ikinci el motosiklet bisiklet alım satım ve tamir yapan 41 işyerini denetledi.
- 03.02.2023 03 Şub 09:18 Kırklareli Valisi Ekici Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
Kırklareli Valisi Birol Ekici, inşası devam eden Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları denetledi.
- 03.02.2023 03 Şub 06:53 Rus subayın itirafı: Askerlerimiz Ukraynalılara işkence yaptı
Rus ordusundan bir eski subay olan Konstantin Yefremov, Ukraynalı savaş mahkumlarının vurulduğu ve tecavüzle tehdit edildiği iddialarını doğruladı.
- 03.02.2023 03 Şub 06:44 03 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı
03 Şubat 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
- 02.02.2023 02 Şub 20:44 Bakan Kurum, "Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri"ne video mesaj gönderdi Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan, 81 ilin 100 yıllık geleceğini ortaya koyan Türkiye 21. Yüzyıl Mekansal Strateji Planı'nı gelecek ay açıklayacaklarını bildirdi.
- 02.02.2023 02 Şub 20:42 Antalya'da motosiklet ve bisiklet çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.