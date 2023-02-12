Son Dakika Bisiklet Haberleri

06:44 14 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 14 Şubat 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

17:13 Samsun'dan depremzedelere yardım seferberliği sürüyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara Samsun'dan yardımlar devam ediyor.

06:44 13 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 13 Şubat 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

19:29 Manisa'da apartmanlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

19:29 Manisa'da apartmanlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

16:54 Down sendromlu Ramazan'ın bulunması için seferber oldular ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen cuma günü babasına ait iş yerine gitmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan down sendromlu Ramazan Arıcıoğlu (17) için arama çalışması başlatıldı.

16:54 Down sendromlu Ramazan'ın bulunması için seferber oldular ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen cuma günü babasına ait iş yerine gitmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan down sendromlu Ramazan Arıcıoğlu (17) için arama çalışması başlatıldı.

06:44 12 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 12 Şubat 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

14:38 8 yaşındaki Poyraz bisiklet parasını deprem bölgesine yolladı Eskişehir'de, Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan vatandaşlar için yardım toplayan bir okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenci, biriktirdiği bisiklet parasını kumbarasını ile birlikte deprem bölgesine gönderilmesi için öğretmelerine verdi.

14:38 8 yaşındaki Poyraz bisiklet parasını deprem bölgesine yolladı Eskişehir'de, Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan vatandaşlar için yardım toplayan bir okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenci, biriktirdiği bisiklet parasını kumbarasını ile birlikte deprem bölgesine gönderilmesi için öğretmelerine verdi.

06:44 11 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 11 Şubat 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

15:18 Kumbaralarındaki paralarını bağışlayan 2 kardeşten duygulandıran not ANTALYA'daki yardım merkezine bisiklet almak için para biriktirdikleri kumbarasını bağışlayan 8 yaşındaki Yasin ve Kerim kardeşlerin mektubundaki 'Varsın olmasın bisikletimiz, siz yeter ki iyi olun. Keşke elimizden daha fazla gelseydi' sözleri duygulandırdı.

15:14 Bisiklet için kumbaralarında biriktikleri paraları depremzedelere bağışladılar Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından Mardin Valiliği koordinesinde yürütülen yardım seferberliğine 7'den 70'e tüm hayırseverler destek olurken Kızıltepe ilçesinde 6 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş bisiklet için kumbaralarında biriktikleri harçlıkları ve sevdikleri...

11:59 Deprem şehitleri için Fatiha okunarak başladı Düzce Belediyesi şubat ayı meclis ikinci toplantısı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve Fatiha okunmasıyla başladı.

06:44 10 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 10 Şubat 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

00:59 8 yaşındaki kardeşler, bisiklet parası biriktirdikleri kumbarasını depremzedelere bağışladı 8 yaşındaki kardeşler, bisiklet parası biriktirdikleri kumbarasını depremzedelere bağışladı Antalya Büyükşehir Afet Merkezi'ne bırakılan yardımlar arasında bulunan kumbaralar içleri ısıttı Kardeşlerin kumbarayla birlikte yazdıkları mektuptaki cümleler duygulandırdı "Kumbaramızda ne kadar...

17:21 Antalya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor Antalya'daki yardımsever, belediye, kurum ve kuruluşların destekleriyle toplanan yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

16:17 Antalya'dan Deprem Bölgesine Gönderilecek Yardımlar Arasındaki Kumbara ve Beraberindeki Mektup Yürekleri Isıttı: "Varsın Bisikletimiz Olmasın" Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde deprem bölgesi için toplanan yardımlar arasında çıkan bir kumbara, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kumbarayla birlikte bir de mektup bırakan 8 yaşındaki Yusuf ve Kerim kardeşlerin, "Sizler için çok üzgünüz. Allah hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmasın. Kumbarada ne kadar var bilmiyoruz. Umarım biraz da olsa faydası olur. Varsın olmasın bisikletimiz. Yeter ki siz iyi olun" sözleri yürekleri ısıttı.

06:44 09 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 09 Şubat 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

06:44 08 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 08 Şubat 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

15:33 Gazipaşa'da apartmana giren hırsızlar bisiklet çaldı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bina içinde bulunan bisiklet iki hırsız tarafından çalındı.

13:45 Otomobil ve bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ve bisikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06:44 07 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 07 Şubat 2023 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

17:34 Antalya Bisiklet Turu, deprem nedeniyle iptal edildi Antalya'da 9-12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Antalya Bisiklet Turu (Tour Of Antalya powered by AKRA), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edildi.

06:44 06 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 06 Şubat 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

13:42 Türkiye Kış Bisiklet Yarışları'nda kadın sporcular pedal çevirdi Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından organize edilen 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi Türkiye etabının 2'nci ayağında, kadınlar kategorisinde birinciliği Özbekistan'dan Sevinch Yuldasheva kazandı.

12:15 Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlarken, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş.'ye bağlı araçlardan 147 milyon işlem gerçekleştirilerek, vatandaşları sevdiklerine, ailelerine ve işlerine ulaştırdı.

11:54 Bakan Varank pil üretim tesisini ziyaret etti Bakan Varank pil üretim tesisini ziyaret etti Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisi, günde 24 bin adet pil üretiyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Avrupa'nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim...

10:05 Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye mola vermeden bisiklet sürdü Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye mola vermeden bisiklet sürdü Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye hiç mola vermeden 8 saat bisiklet sürdü Bisiklet tutkunu Özcan Güler, Beylikdüzü'nden Çanakkale'ye kadar hiç mola vermeden bisiklet sürdü.

06:44 05 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 05 Şubat 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

23:16 Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Antalya'da devam ediyor Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin ikinci ayağına yerli ve yabancı 176 sporcu katıldı.

17:04 SPOR Türkiye Kış Bisiklet Yarışları 2'nci ayağı yapıldı Türkiye Kış Bisiklet Yarışları 2'nci ayağı yapıldıMithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA) - Türkiye Bisiklet Turizmi Derneği tarafından düzenlenen 2023 Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin 2'nci ayağı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı.

16:16 Hatay'da köpeklerden kaçan bisikletlinin kaza anı güvenlik kamerasında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsünün sahipsiz köpeklerden kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

16:16 Hatay'da köpeklerden kaçan bisikletlinin kaza anı güvenlik kamerasında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, elektrikli bisiklet sürücüsünün sahipsiz köpeklerden kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

06:44 04 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 04 Şubat 2023 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

17:47 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve...

17:47 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Birileri İstanbul'daki sosyal belediyeciliğin birikimlerini heba etse de şehrimizi asla liyakatsizliğin, beceriksizliğin ve...

16:28 Gürsu'ya yeni kent park Gürsu Belediyesi ilçeye yepyeni bir proje daha kazandırıyor.

16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılışında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yanı Aydos Dağı'na, diğer yanı Teferrüç Tepesi'ne dayanan Sultanbeyli'yi, bugün her iki tarafta da iki büyük esere kavuşturduklarını belirterek, "Bugün açılışını yaptığımız eserler, konumları ve hikayeleriyle ihtimamı hak eden yerlerdir.

12:34 Yıldızlı Gecede Meteora'nın Muhteşem Manzarası ATİNA, 3 Şubat (Xinhua) -- Yunanca'da "havada asılı" anlamına gelen Meteora, Yunanistan'ın iç kesimindeki bir kaya oluşumu. Burada, Yunan Hristiyan Ortodoks manastırlarının en büyük ve en sarp şekilde inşa edilmiş örneklerinden biri yer alıyor.

11:55 Osmaniye'de motosiklet denetimi Osmaniye'de polis ekipleri şehir genelinde ikinci el motosiklet bisiklet alım satım ve tamir yapan 41 işyerini denetledi.

09:18 Kırklareli Valisi Ekici Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi Kırklareli Valisi Birol Ekici, inşası devam eden Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları denetledi.

06:53 Rus subayın itirafı: Askerlerimiz Ukraynalılara işkence yaptı Rus ordusundan bir eski subay olan Konstantin Yefremov, Ukraynalı savaş mahkumlarının vurulduğu ve tecavüzle tehdit edildiği iddialarını doğruladı.

06:44 03 Şubat 2023 Eurosport Yayın Akışı 03 Şubat 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?