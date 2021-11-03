18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu

Bakan'dan yüksek faturalar için vatandaşa öneri: Evi daha az ısıtın

Avustralya'da yaşayan 4 yaşındaki Cleo adlı kız çocuğu, 18 gün önce kayboldu. Ailesinin hayatından endişe ettiği çocuk için kalabalık bir ekip tarafından arama çalışmaları yürütüldü.

BASKIN YAPILAN EVDE BULDULAR

Ümitlerin tükenmeye başladığı noktada ise iyi haber geldi. Polis, elde edilen kanıtların izlenmesiyle Canarvon'daki bir eve baskın yaptı. Ekipler, evdeki odalardan birinde Cleo'yi sağlıklı şekilde bularak ailesine teslim etti.

36 YAŞINDAKİ BİR ADAM GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 36 yaşındaki bir erkeğin gözaltında olduğu ve dedektiflerce sorgulandığı kaydedildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü açıklandı.

Yetkililer, gözaltındaki erkeğin Smith ailesiyle bir bağı olmadığını ve henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediğini kaydetti.

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Operasyonu anlatan Emniyet Müdür Yardımcısı Col Blanch "Küçük Cleo'yu odalardan birinde buldular. Polis memurlarından biri çocuğu kaldırıp 'Adın ne?' diye sordu. 'Benim adım Cleo' diye yanıt verdi" dedi. Küçük çocuk ailesiyle buluşturulurken, annesi Elli Smith Instagram'da mesajında "Ailemiz yeniden bütün oldu" dedi.

"OLABİLDİĞİ KADAR İYİ"

Öte yandan kurtarılma anına ilişkin bir video yayınlandı. Görüntülerde Cleo gülümserken görülüyor. Komiser Chris Dawson, çocuğun durumunu "Bu koşullar altında olabildiği kadar iyiydi" diyerek anlatıyor.



