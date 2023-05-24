6 parmaklı Twitch yayıncısı model görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

6 parmaklı Twitch yayıncısı model görenleri şaşkına çevirdi

24.05.2023 18:20

Model ve Twitch platformlarında yayın yapan Polydactyl66 takma adlı sosyal medya ünlüsü, her elinde altı parmağı olduğunu açığa çıkararak takipçilerini şaşırttı. Bu durum, takipçileri tarafından daha önce fark edilmemişti. Kadın bir yayın sırasında, sanat eseri oluştururken, parmaklarını tek tek sayarak altı parmağı olduğunu kanıtladı. Bu durum, sosyal medyada geniş yer buldu.

Model ve Twitch yayıncısı, takipçilerini benzersiz vücut özelliğini göstererek şoke etti. Bu benzersiz durum, takipçileri tarafından, bu zamana kadar fark edilmemişti.

İKİ ELİNDE DE 6 PARMAĞI VAR

Yayın yapan fenomen, bireysel parmaklarını kullanarak sayı saydı ve bu durum, altıncı parmağının olduğunu kanıtladı. Ayrıca, iki uç parmağının daha benzersiz bir özelliğe sahip olduğunu göstermek için her iki elini birleştirdi.

6 parmaklı Twitch yayıncısı model takipçilerini şaşırttı

EKSTRA BAŞPARMAK OLUŞTUĞUNU DA GÖSTERDİ

Yayıncı "Bakın, onlar tamamen aynı boydalar" dedi. Ancak, sol elindeki başparmağının üst kısmında ekstra bir başparmak oluştuğunu hızla fark edenler oldu.

6 parmaklı Twitch yayıncısı model takipçilerini şaşırttı

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKIN

Bu durum sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. Takipçilerden biri, "12 parmağa sahip olduğunu kanıtladıktan sonra bile elleri normal görünüyor." dedi. Bir başka takipçisi ise, "Bu gerçekten çok havalı. Tamamen büyümüş, normal görünümlü 6. parmağa sahip olan ilk kişi o." yorumunda bulundu.

6 parmaklı Twitch yayıncısı model takipçilerini şaşırttı

10 BİNDE BİR VAKA GÖRÜLÜYOR

Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de her 1.000 ila 10.000 yeni doğanda bir tanesi ekstra parmaklarla doğuyor. Polidaktili, bir kişinin bir veya daha fazla ekstra parmakla doğduğu durumun adını ifade eder.

6 parmaklı Twitch yayıncısı model takipçilerini şaşırttı
6 parmaklı Twitch yayıncısı model takipçilerini şaşırttı
YORUMLAR
500

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 6 parmaklı Twitch yayıncısı model görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
22:31 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:28 HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'dan tartışma yaratacak çıkış: Yemin metni doğru değil, değiştirilmelidir
22:28 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:28 Son Dakika: Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı
22:24 Mansur Yavaş'a sorulan soru çok konuşuldu: Kılıçdaroğlu 2. turda kazanır mı?
22:13 HDP'li Pervin Buldan: Biz Millet İttifakı'nı değil, barış ve demokrasiyi destekliyoruz
22:12 New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir
22:10 F.Bahçe-Sivas maçında ilginç spiker hatası! Dinleyenleri kahkahaya boğan anlatıcı yaptığı hataya kendisi de güldü
22:05 F.Bahçe-Sivas maçını anlatan spiker, herkesi kahkahaya boğdu! Yaptığı hataya kendisi de güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 22:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: 6 parmaklı Twitch yayıncısı model görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement