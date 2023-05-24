6 parmaklı Twitch yayıncısı model görenleri şaşkına çevirdi

Model ve Twitch yayıncısı, takipçilerini benzersiz vücut özelliğini göstererek şoke etti. Bu benzersiz durum, takipçileri tarafından, bu zamana kadar fark edilmemişti.

İKİ ELİNDE DE 6 PARMAĞI VAR

Yayın yapan fenomen, bireysel parmaklarını kullanarak sayı saydı ve bu durum, altıncı parmağının olduğunu kanıtladı. Ayrıca, iki uç parmağının daha benzersiz bir özelliğe sahip olduğunu göstermek için her iki elini birleştirdi.

EKSTRA BAŞPARMAK OLUŞTUĞUNU DA GÖSTERDİ

Yayıncı "Bakın, onlar tamamen aynı boydalar" dedi. Ancak, sol elindeki başparmağının üst kısmında ekstra bir başparmak oluştuğunu hızla fark edenler oldu.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞKIN

Bu durum sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. Takipçilerden biri, "12 parmağa sahip olduğunu kanıtladıktan sonra bile elleri normal görünüyor." dedi. Bir başka takipçisi ise, "Bu gerçekten çok havalı. Tamamen büyümüş, normal görünümlü 6. parmağa sahip olan ilk kişi o." yorumunda bulundu.

10 BİNDE BİR VAKA GÖRÜLÜYOR

Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de her 1.000 ila 10.000 yeni doğanda bir tanesi ekstra parmaklarla doğuyor. Polidaktili, bir kişinin bir veya daha fazla ekstra parmakla doğduğu durumun adını ifade eder.