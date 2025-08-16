AB Liderleri, Üçlü Zirveye Hazır

AVRUPA Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Finlandiya liderleri, Alaska zirvesi sonrası yaptıkları ortak açıklamada, üçlü bir zirve için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki Alaska'daki zirve sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde Başkan Trump, 15 Ağustos 2025'te Alaska'da Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından bizleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i bilgilendirdi. Liderler, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki katliamı durdurmaya, Rusya'nın saldırganlık savaşına son vermeye ve adil ve kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Başkan Trump'ın da söylediği gibi, 'bir anlaşma sağlanana kadar anlaşma yoktur.' Başkan Trump'ın öngördüğü üzere, bir sonraki adım, yakında görüşeceği Başkan Zelenskiy'nin de yer alacağı daha ileri görüşmeler olmalıdır. Biz de Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile Avrupa'nın desteğiyle üçlü bir zirve için çalışmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin şekilde savunabilmesi için sarsılmaz güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda net olunduğu belirtilen açıklamada, "ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu aktif rol oynamaya hazırdır. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine ya da üçüncü ülkelerle iş birliğine herhangi bir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya giden yolunda veto hakkına sahip olamaz. Toprak konusundaki kararları Ukrayna verecektir. Uluslararası sınırlar zor yoluyla değiştirilemez" denildi.

Ukrayna'ya desteğin süreceği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'nın güçlü kalmasını sağlamak ve çatışmalara son verecek adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ukrayna'daki ölümler devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya'nın savaş ekonomisine baskı yapmak amacıyla yaptırımları ve diğer ekonomik tedbirleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Ukrayna, Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyacak bir barış için çalışırken sarsılmaz dayanışmamıza güvenebilir" ifadelerine yer verildi.