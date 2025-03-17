AB, Suriye Konferansı'nda Yeni Dönemi Tartışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

AB, Suriye Konferansı'nda Yeni Dönemi Tartışacak

AB, Suriye Konferansı\'nda Yeni Dönemi Tartışacak

AB, Suriye'nin yeni yönetimi ile ilk kez resmen görüşerek yardım ve istikrar için adımlar atacak.

17.03.2025 07:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin geleceğinde belirgin bir rol üstlenmek isteyen Avrupa Birliği (AB), bugün "yeni Suriye" konusunda ilk sınavına çıkıyor. Brüksel'de yıllık olarak yapılan Suriye konferanslarının dokuzuncusu bugün düzenleniyor.

"Suriye'nin yanında durmak: Başarılı bir geçiş için ihtiyaçları karşılamak" konulu konferans önceki sekiz konferanstan oldukça farklı olacak.

Bunun birden fazla nedeni var.

Her şeyden önce AB'nin Suriye'ye yaptırım uygulamasına neden olan Esad rejimi artık yok.

Konferans, Esad devrildikten sonra ilk kez yapılıyor olması açısından önem taşıyor.

Bundan önceki konferanslar sadece ülke içindeki ve bölge ülkelerdeki Suriyelilere yardım amaçlıydı. Bu seferki konferans sadece Suriyelilere değil Suriye'ye de yardım amacı taşıyor.

AB, daha önce düzenlediği sekiz konferansta Şam'a katılım daveti göndermedi. Dokuzuncu konferansta ise Suriye resmen temsil edilecek.

Toplantıya Suriye adına Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katılması öngörülüyor.

Bu katılım, Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası meşruiyetinin pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Toplantının bir başka önemli boyutu ise Suriye'nin savaş sonrası döneme girdiğinin ilk önemli işaretlerinden biri olacak olması.

Kallas: 'Hiçbir çabadan kaçınmamalıyız'

Konferans Suriye'de yeni döneme dair kırılganlıkların sürdüğü bir dönemde yapılıyor.

ülkedeki son gelişmeler, geçiş sürecinin ilk adımları, ekonomik ve sosyal alanda iyileşme için ihtiyaçlar, insani yardım ve uluslararası toplumun desteği odaklanılacak ana konular arasında.

Bugünkü toplantıya başkanlık edecek olan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye halkının yanında olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Bu yılki Suriye Konferansı'nın büyük bir sorumluluk anı olacağının altını çizen Kallas, "Tüm Suriyelilere ülkelerini kendi özlemleri doğrultusunda yeniden inşa etme şansı verecek kapsayıcı bir geçiş sürecine yardımcı olmak için hiçbir çabadan kaçınmamalıyız" dedi.

Katılımcılar sadece AB ülkeleri değil.

ABD, Birleşmiş Milletler ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkeleri de toplantıda temsil edilecek.

Toplantıya kırktan fazla ülke ve uluslrarası kurumun katılması bekleniyor.

Türkiye yaptırımların kaldırılmasını istiyor

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil edecek.

Türkiye'nin mesajlarını üç ana başlıkta toplaması bekleniyor.

Suriye'nin ekonomik güvenliğini ülkenin istikrar ve güvenliği açısından temel unsurlardan biri olarak gören Türkiye, AB'nin Başar Esad döneminde devreye soktuğu yaptırımları kaldırmasını istiyor.

Ankara'da bunun şarta ve takvime bağlı olmaksızın yapılması gerektiği yönünde bir görüş var.

Türkiye'nin bu görüşünü Brüksel'deki konferansta dile getirmesi bekleniyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla ülkenin yeniden inşasının gerekliliği ve bu alanda kullanılmak üzere kapsamlı mali desteğe ihtiyaç olduğu da Türkiye'nin öncelikli mesajları arasında yer alacak.

Türkiye, konferansta, Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenlik sağlanmasına da vurgu yapacak.

Ankara, bunun gerçekleşebilmesi için olmazsa olmaz şartlardan birinin ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılması olduğunun altını çizecek.

AB tüm yaptırımları hemen kaldırır mı?

Esad rejiminin çökmesiyle Suriye politikasını gözden geçiren ve "adıma karşı adım" yaklaşımı benimseyen AB, 14 yıldır uygulanan yaptırımlardan bazılarını gevşetmeye başladı.

Bu doğrultuda adım atılması kararı ocakta AB dışişleri bakanları tarafından alındı. Bu karar, siyasi ilke kararı niteliğindeydi.

Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından şubat sonunda ilk somut adımlar geldi.

Enerji, ulaştırma, finans ve bankacılık sektörlerine odaklanıldı.

AB, Suriye'deki yaptırımlara ilişkin olarak benimsediği yol haritasına uygun olarak adım adım ve şarta bağlı olarak ilerleyecek.

Yeni Suriye yönetimi AB'nin beklentilerini karşılayan olumlu adımlar attığı sürece yaptırımları gevşetme yaklaşımı korunacak.

Suriye, AB beklentilerini görmezden gelir ya da tersine adımlar atarsa Brüksel'in tutumu da olumsuzlaşacak. Gevşetilen yaptırımların tekrar tam şekilde devreye sokulması gündeme gelecek.

AB, Suriye'ye silah ambargosunu sürdürüyor. Şu aşamada bu alana ilişkin yaptırımlara dokunulması gündemde değil.

Benzer bir durum devrik lider Esad ve rejiminin yakın çevresindeki isimler için de geçerli. AB bu bağlamda 318 kişiye yaptırım uygulamaya devam ediyor.

Güçlü destek çıkar mı?

Geçen yılki konferansta 7.5 milyar Euro toplanmıştı.

Ülkede neredeyse tüm parametrelerin değişmiş olmasının da etkisiyle AB'nin bu yılki konferanstan beklentisi geçen yıllara oranla daha yüksek.

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Komiseri Dubravka Suica, "Yardımdan toparlanmaya geçiş sürecinde Suriyelilere destek olma konusunda her zamankinden daha kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Suica, bu yılki konferansın uluslararası çabaların harekete geçirilmesi ve Suriyelilerin toparlanarak ülkelerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olunması açısından önemli bir rol oynayacağının altını çizdi.

AB yetkilileri her fırsatta Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle ülkedeki vahim insani krizin ortadan kalkmadığı görüşünü dile getiriyor.

AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz İdaresinden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, "Bugün yeniden başlama, toparlanma ve yeniden inşa etme konusunda tarihi bir fırsatımız var" dedi.

AB, 2011'den bu yana Suriye'deki ve bölge ülkelerdeki Suriyelileri desteklemek için 37 milyar euro'dan fazla destek sağladı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Konferans, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Suriye Konferansı'nda Yeni Dönemi Tartışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
Ordu’da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti Ordu'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi Lübnan’a roket saldırısı Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi! Lübnan'a roket saldırısı
Birleşmiş Milletler’den ABD’nin Yemen’e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz Birleşmiş Milletler'den ABD'nin Yemen'e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz
Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Hasta yakınları arasında ’küfür’ kavgası: Çok sayıda gözaltı Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı
Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı Futbolcular birbirine girdi Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
İstanbul’daki AVM’de intihar girişimi İstanbul'daki AVM'de intihar girişimi
Bulgaristan ve Yunanistan’da etkili olan dolu Türkiye’ye geliyor Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor
Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı

07:36 Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
07:24 Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
23:48 Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
15:55 Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı
13:35 Bakanlık listeyi güncelledi Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş
13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
12:21 Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
11:54 Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
11:25 Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
11:19 Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
10:42 Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 07:46:10. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Suriye Konferansı'nda Yeni Dönemi Tartışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.