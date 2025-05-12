ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir - Son Dakika
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Dünya

ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK\'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

ABD Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır." ifadelerine yer verildi.

12.05.2025 20:42
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ABD Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın fesih kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde yaptığı kongrenin kararlarını bugün açıkladı. Terör örgütü, kendisini fesih edeceğini ve silah bırakacağını duyurdu.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan gelişme siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken; uluslararası siyasette de deprem etkisi yarattı.Yaşanan gelişmeye ilişkin ABD'den ilk açıklama ise ABD Ankara Büyükelçiliği'nden geldi.

"BİR DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDEDİR"

Büyükelçiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir" denildi.

"NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Açıklamada ayrıca "ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur" ifadeleri kullanıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

"PKK'NIN ÖRGÜTSEL YAPISI FESHEDİLDİ"

Terör örgütü PKK'nın yaptığı açıklamada örgütün fesih edileceği şu ifadelerle açıklandı: "PKK'nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı."

NELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Tüm bu gelişmeleri Şubat ayında DEM Parti heyetinin İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okuması izledi. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

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Son Dakika Dünya ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Işıklı:
    hadi ordan yenisini başımıza bela edersiniz hemen 27 4 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Hani terör olarak kabul etmiyordunuz? medeni dünyada terörün yeri yoktur açıklaması sizinle çok çelişmiş. büyük terörist abd dir. dünyada yeriniz olmamalı 25 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    inşaallah abd ninde sonu öyle olurda hiç teror kalmaz dünyada 20 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Gazze'de daha yeni 100 bin insan öldür 2 milyon insana su bile verme sonra teröre yer yok Abd terör yuvasıdır 13 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bazan ,bazı şeyleri küfürsüz anlatmazsınız...İşte tam burda da küfürsüz yorum yapmak zor! 11 0 Yanıtla
  • 204101:
    yıllarca onları destekleyen siz değil miydiniz ? ne kadar ikiyüzlüler utanmazlar ya ... 10 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Desenize israil le abd nin yeri yok terör siz yapıyorsunuz 8 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    benim anlamadığım su. hem ABD ye düşman diyorsunuz hemde bütün çoluk çocuk torun torba ABD vatandaşı yapiyirsunuz 5 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Yıllardan beri terörü besleyen ülkenin dediğine bak...şaka gibi 2 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    iyi de.. neyin pesindesiniz abd. ah bi 50 yil ileri gidip geri gelebilseydim .. 0 0 Yanıtla
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