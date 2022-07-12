ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde... - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...

12.07.2022 17:39

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın telefonundaki uygunsuz fotoğrafların sızdırılması ABD'yi karıştırdı. Dünya kamuoyunda da geniş yer bulan görüntülerde Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğraflarının yer alması ve babası Joe Biden'ı "pedofili Peter" adıyla kaydettiği ortaya çıktı. Yaşanan bu skandal sonrası kulislerde iki seçenek konuşuluyor: Birincisi Biden'ın istifa etmesi, ikincisi ise önümüzdeki seçimlerin bekleneceği.

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasınını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı.

Oğlunun telefonun çıkan fotoğraflar gündem oldu! Herkes aynı soruyu soruyor: Biden istifa edecek mi?

"FEDERAL FUHUŞ SUÇLARI DAVASI AÇILABİLİR"

Ayrıca, Biden'ın büyük oğlu Hunter Biden'ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı. ABD'li savcıların Hunter Biden'a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi. Belgelere göre, ABD Başkanı'nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.

Oğlunun telefonun çıkan fotoğraflar gündem oldu! Herkes aynı soruyu soruyor: Biden istifa edecek mi?

"TIBBİ HİZMET" KILIFINA UYDURMUŞ

Hunter Biden'ın iPhone'undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla 'kız arkadaş deneyimi' sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi. Biden'ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü. Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden'ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti.

Oğlunun telefonun çıkan fotoğraflar gündem oldu! Herkes aynı soruyu soruyor: Biden istifa edecek mi?

BABASI ESKORTLAR İÇİN PARA YOLLAMIŞ OLABİLİR

Öte yandan, sızdırılan belgelere göre Hunter Biden'ın eskortlara harcadığı paranın bir kısmı farkında olmadan babasından gelmiş olabilir. Washington Examiner tarafından geçen ay açıklanan Ocak 2019 tarihli mesajlar, Joe Biden'ın, 10 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir eskortla anlaşmazlığa düşmeden birkaç saat önce Hunter'a 5 bin dolar gönderdiğini gösteriyor.

HERKESİN AKLINDA AYNI SORU: BİDEN ŞİMDİ NE YAPACAK?

Hunter Biden'ın ortaya çıkan fotoğrafları ve verilerinin ABD ve dünya kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından ABD Başkanı Biden'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Sık sık gafları ve hareketleri ile sağlık durumuyla ilgili şüpheleri de üzerine çıkan Biden'ın önünde iki seçenek var. İlk seçenek istifa etmesi olarak öne çıkarken, bazı kesimler ise Biden'ın önümüzdeki seçimlere kadar bekleyebileceğini öngörüyor.

Oğlunun telefonun çıkan fotoğraflar gündem oldu! Herkes aynı soruyu soruyor: Biden istifa edecek mi?

İSTİFA ETMESİ BEKLENMİYOR

CNN Türk yayına bağlanan Prof.Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi Ragıp Kutay Karaca, Biden'ın istifa etme seçeneğini değerlendireceğini düşünmediği ancak ortaya çıkan skandalların sonuçlarının olacağını belirtti. Gafları ve uyguladığı politikalarla ABD kamuoyunda halihazırda günden güne güç kaybeden Biden, son skandalla birlikte Temsilciler Meclisi'ne karşı eli daha da zayıflayacak.

CUMHURİYETÇİLER BOŞ DURMAYACAK

Öte yandan Cumhuriyetçiler de Biden'ın oğlunun skandallarını devamlı gündemde tutarak ABD Başkanı Biden aleyhinde muhalefet yapmaya devam edecekler.

YORUMLAR
500
Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı! ABD Başkanı Joe Biden'ı sıkıntıya sokacak iCloud sızıntısı!

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde... - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:08 Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 17:53:24. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement