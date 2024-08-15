ABD Başkanı Joe Biden, Gazeteci Austin Tice'ın Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazeteci Austin Tice'ın Serbest Bırakılmasını İstedi

ABD Başkanı Joe Biden, Gazeteci Austin Tice\'ın Serbest Bırakılmasını İstedi

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de esir alınan gazeteci Austin Tice'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Biden, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, Tice'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

15.08.2024 12:30
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ABD Başkanı Joe Biden, 14 Ağustos 2012'de Suriye'de esir alınan gazeteci Austin Tice'ın serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Austin'i t evine getirebilmemiz için Suriye hükümetine bizimle birlikte çalışması için defalarca baskı yaptık. Bugün bir kez daha onun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, "Bu hafta Amerikalı Austin Tice'ın Suriye'de kaçırılmasının üzerinden 12 uzun ve korkunç yıl geçti. Austin'i nihayet evine getirebilmemiz için Suriye hükümetine bizimle birlikte çalışması için defalarca baskı yaptık. Bugün bir kez daha onun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Basın özgürlüğü esastır ve Austin gibi gazeteciler kamuoyunu bilgilendirmek ve iktidardakileri sorumlu tutmak konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Austin, ailesi ve yurtdışında haksız yere alıkonulan ve rehin tutulan tüm Amerikalılarla dayanışma içerisindeyiz. Austin'in serbest bırakılmasını savunmak ve takip etmek için mümkün olan her şeyi yapmaya ve güvenli bir şekilde evine dönene kadar sevdiklerine destek olmaya devam edeceğim" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, "Austin Tice 12 yıl önce esir alınmıştı. Suriye hükümetini, Austin'in esaretine son vermek ve Suriye'de kaybolan diğer Amerikalıların akıbetini açıklamak üzere ABD ile birlikte çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

" SON DÖRT YILDA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA REHİN TUTULAN AMERİKALILARIN ÜLKESİNE DÖNMESİNİ SAĞLADIK"

ABD Savunma Bakanlığı Suriye hükümetine çağrıda bulunarak, "Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın Suriye'de kaçırılmasının üzerinden on iki yıl geçti. Austin, hayatının dörtte birinden fazla bir süredir ailesinden ayrı ve bilinmeyen koşullarda tutuluyor. Suriye hükümetinin Austin'ı tuttuğunu biliyoruz ve onu eve getirmenin bir yolunu bulmayı defalarca teklif ettik.

Bu durum çok uzun sürdü. Suriye hükümetini Austin'in esaretine son vermek ve Suriye'de kaybolan diğer Amerikalıların akıbeti için hesap vermek üzere Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Hükümetimiz son üç buçuk yıldır dünyanın dört bir yanında rehin tutulan veya haksız yere gözaltına alınan düzinelerce Amerikalının serbest bırakılmasını sağladı ve Austin'in geri dönmesine yol açabilecek her türlü yolu izlemeye devam ediyoruz. Austin, Suriye'ye dünyaya orada olup bitenlerin gerçeğini göstermek için gitti. Austin'in haksız gözaltına alınmasına son verecek bir yol bulana kadar pes etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, Gazeteci Austin Tice'ın Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika

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