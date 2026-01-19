Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi - Son Dakika
Dünya

Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
19.01.2026 23:03  Güncelleme: 23:20
Ateşkesin ardından YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşmenin olumsuz geçtiği iddia edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump ile Şara telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'den yapılan açıklamada, "Trump'ın ülkenin birliğine ve terörle mücadeleye desteği teyit edildi." ifadeleri dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. Suriye'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkenin birliğine, terörle mücadeleye destek teyit edildi." denildi.

SURİYE'DE ATEŞKESİN ARDINDAN MASANIN DAĞILMASI AN MESELESİ

Dünya gözünü Suriye'de yaşanan gelişmelere dikti. Suriye ordusunun operasyonu karşısında varlık gösteremeyen terör örgütü YPG, önceki gün ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Terör örgütünün ateşkese uyup uymayacağı merak edilirken YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasındaki görüşmeden olumlu sonuç alınamadığı iddia edildi.

TRUMP VE ŞARA GÖRÜŞTÜ: ÜLKENİN BİRLİĞİNE DESTEK TEYİT EDİLDİ

Suriye'de kritik zamanlar yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Suriye kanadından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı ??ve ülkenin birliğine ve terörle mücadeleye destek teyit edildi. Devlet Başkanı Ahmed el-Şara bugün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

"SURİYE'DE İSTİKRARIN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇABALAR DESTEKLENMELİ"

İki başkan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemini vurguladı. Her iki taraf da Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının ve korunmasının garanti altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

"SURİYE'YE DAHA İYİ GELECEK İÇİN FIRSAT VERİLMELİ"

IŞİD ile mücadelede ve tehditlerinin ortadan kaldırılmasında işbirliğine devam etme konusunda anlaştılar. İki başkan ayrıca, bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye görme konusundaki ortak özlemlerini dile getirdiler. Görüşme sırasında, Suriye'ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat verilmesinin önemi vurgulanarak, bir dizi bölgesel konu ele alındı.

SURİYE'DE SAĞLANAN ATEŞKES

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon, daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü, Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kubilay muğlalı Kubilay muğlalı:
    Eminim öyledir 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    layyyynnnn 0 0 Yanıtla
  • 12karaoglan 12karaoglan:
    hassiptir ordan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
