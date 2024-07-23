ABD\'de Siyahi Kadın Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü

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ABD'nin Illinois eyaletinde evine izinsiz giren şüpheli için polis çağıran Sonya Massey (36) adındaki siyahi kadın, polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, Massey'in mutfağında sıcak su dolu tencereyi eline aldığı sırada polis tarafından tencereyi bırakması konusunda uyarıldığı, ardından da polisin ateş açtığı görüldü. Ateş açan polis memuru Sean Grayson, görevden alındı ve cinayetle suçlanıyor.

Olay, ABD'nin Illinois eyaletindeki Springfield kentinde, 6 Temmuz'da gece yarısından sonra 00.50 sıralarında meydana geldi. Sonya Massey, evine izinsiz giren bir şüpheli konusunda polise ihbarda bulundu. Massey'in evine gelen polis memurları, onunla konuşmaya ve olayı dinlemeye başladı. Konuşma devam ettiği sırada Grayson, Massey'e ocaktaki tencereyi göstererek ocağı kapatmasını söyledi ve "Yangın çıkmasını istemeyiz" dedi. Massey oturduğu kanepeden kalkarak mutfağına doğru yöneldi ve ocakta duran sıcak su dolu tencereyi alarak mutfak tezgahının diğer tarafına yöneldi. Polis memuru Grayson, Massey'i tencereyi bırakması konusunda uyardı. Birkaç saniye içinde de Massey'e ateş açtı. Polis ekipleri, meslektaşlarına telsizden Massey'in başından vurulduğunu bildirdi. Daha sonra Grayson, yanındaki meslektaşına, "Başka ne yapabiliriz? Yüzüme kaynar su dökülmesini istemiyorum" dediği duyuldu.

ABD medyası, ateş açan polis memuru Grayson'ın görevden alındığını, cinayet ve görevi kötüye kullanmakla suçlandığını belirtti.

ABD BAŞKANI BİDEN TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Biden, Massey'in öldürüldüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok sevilen bir anne, arkadaş ve genç bir siyahi kadın olan Sonya Massey bugün hayatta olmalıydı. Sonya'nın bir polis memurunun ellerinde ölmesi, bize siyahi Amerikalıların güvenlikleri konusunda pek çoğumuzun karşılaşmadığı korkularla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatıyor. Sonya'nın ailesi adaleti hak ediyor. Bu düşünülemez ve anlamsız kayıpla yüzleşen çocukları ve ailesi için çok üzgünüm. Jill ve ben ülkenin geri kalanıyla birlikte yas tutuyoruz ve dualarımız bu yıkıcı dönemde Sonya'nın ailesi, sevdikleri ve toplumla birlikte. Springfield Eyalet Savcılığı tarafından alınan tedbirleri takdirle karşılıyorum. Davanın sonuçlanmasını beklerken, kederli aileyi teselli etmek için dua edelim. Kongre, Amerika'nın polis gücüne olan güveni ve hesap verebilirliği arttırmak için George Floyd Polislikte Adalet Yasasını geçirmelidir" dedi.

OLAY SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları, Massey'in öldürülmesine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Elinde bir tencere tuttuğu için öldürüldü" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı da "Sonya Massey hala hayatta olmalıydı. Onun ölümü anlamsız bir trajedi ve siyahi Amerikalıların çok iyi bildiği mide bulandırıcı bir gerçektir" dedi.