ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Dünya

ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
04.02.2026 18:56  Güncelleme: 19:10
Savaşın eşiğindeki ABD ile İran arasındaki, nükleer müzakereler başlamadan çıkmaza girdi. Umman olarak belirlenen görüşmenin yerinin hala netleşmediğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir de şart koşarak, "Türkiye'de görüşeceğiz zannettik, hala çalışıyoruz. İran ile yapılacak görüşmelerin anlamlı olması için, balistik füze konusu da ele alınmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, "İran ile yapılacak görüşmelerin anlamlı olması için, balistik füze konusu da ele alınmalı" dedi.

RUBİO'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Tahran'da patlak verip tüm ülkeye yayılan gösterilerin ardından savaş noktasına gelen İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere görüşmeleri daha gerçekleşmeden patlak verdi. İlk başta İstanbul'da yapılacağı söylenen görüşmelerin yeri olarak Umman'ın gösterilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BALİSTİK FÜZE KONUSU DA GÖRÜŞMELERDE ELE ALINMALI"

Görüşme yerinin hala netleşmediğini, Türkiye'de yapılmasına onay verdikten sonra İran'ın kabul etmediğine dikkat çeken Rubio, "balistik füze" şartı da koştu. Rubio, "Türkiye'de görüşeceğiz zannettik, hala çalışıyoruz. İran ile yapılacak görüşmelerin anlamlı olması için, balistik füze konusu da ele alınmalı" dedi.

TRUMP: BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORLAR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi.

"KENDİLERİYLE AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ"

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu. Trump, müzakereler kapsamında planlanan toplantıların yeri ve zamanı konusunda detay vermekten kaçındı.

İRAN, GÖRÜŞMELERİ NÜKLEER KONULARLA SINIRLAMAK İSTİYOR

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile yürütülecek müzakerelerin formatında ve mekanında değişiklik talep ettiği belirtildi.

Haberde, İran'ın talebi üzerine 6 Şubat Cuma günü taraflar arasında İstanbul'da yapılacağı iddia edilen görüşmelerin Umman'a taşındığı, ABD'nin de bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.

"İstanbul'daki görüşmelere birçok Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılmasının planlandığına" işaret edilen haberde, İran'ın ise müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini istediği iddia edildi.

Haberde, Tahran yönetiminin söz konusu talebinin nedeninin, "görüşmeleri yalnızca nükleer konularla sınırlandırmak istemesi ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelik taşıyan füze programı ile vekil gruplar gibi başlıkları gündeme getirmekten kaçınması" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edilmişti.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Türkiye, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Rasit Tok Rasit Tok:
    Oldu canım Av tüfeklerinide el alın isterseniz 30 1 Yanıtla
  • SANAL MUZIKLER SANAL MUZIKLER:
    İsrail için mi! 21 1 Yanıtla
  • Tuncay Tuncay:
    sizden bi yol olmaz olan bize oluyo mazota zam gaza zam bizi gurunda kurtulak :::))) 5 3 Yanıtla
  • 1257seferveli 1257seferveli:
    her şey sidemi olacak 0 1 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    bunlar uzlaşmaz aslında uzlaşmışlar zaten ama uzlaşmaz görünüp arka planda işlerini yürütürler. abd nin israile karşı kozu da iran israil yoldan çıkarsa iranı devreye alacak. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
