ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Doğu Açıklamaları - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Doğu Açıklamaları

28.05.2025 13:06
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Tammy Bruce, Gazze yardımları ve İran ile müzakereler hakkında kritik açıklamalar yaptı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, haftalık basın toplantısında Orta Doğu gündemine ilişkin bir dizi kritik açıklamada bulundu. Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlar konusunda ise Birleşmiş Milletler ile yaşanan gerginliğe değinen Bruce, ayrıca Irak'ta kaçırılan İsrailli-Rus araştırmacı Elizabeth Tsurkov'un durumu üzerinden ABD, İsrail, İran ve Irak arasında yapılacağı öne sürülen esir takası iddiasını kesin bir dille yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, haftalık basın toplantısında, ABD Hazine Bakanlığı'nın geçen hafta Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmesinin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da Suriye'ye yönelik kapsamlı yaptırımlar içeren Sezar Yasası'nı 180 gün süreyle askıya aldığını belirtti. Bruce, şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Rubio, Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 180 gün süreyle askıya aldı. Hazine Bakanlığı ise 25 Numaralı Genel Lisans ve diğer yardım önlemlerini duyurdu... Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması, öncelikli hedefimiz olan IŞİD'in kalıcı olarak yenilmesini ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek sunulmasını sağlayacaktır."

BM ve GHF tartışması

İsrail, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli mültecilerle dayanışma ajansı olan UNRWA'yı terör örgütü olmakla suçlamış, ABD de UNRWA'ya yardımlarını askıya almıştı. Ardından Gazze'ye insani yardımları UNRWA yerine sürdürmesi için Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) kuruldu.

BM ve insani yardım kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki insani yardımların kontrolünü ele alma planının, sivillerin hayatını tehlikeye atacağını ve kitlesel yerinden edilmelere neden olacağını belirtmişti.

Tammy Bruce bu tartışmaya şu ifadelerle değindi:  "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, Gazze halkına hayati yardımlar ulaştırmaya başladı... Buradaki asıl mesele, yardımı Gazze halkına ulaştırmakken birdenbire bu süreç, kimin nasıl yaptığına dair şikayetlere dönüştü… Yardım ulaştırılmasına karşı çıkmak, sırf dışarıda bırakıldığını düşünmekten kaynaklanıyorsa, bu en büyük ikiyüzlülüktür... Gıda yardımı bölgeye ulaşıyor ve sistem çalışıyor. Bu süreci eleştirmek yerine desteklememiz gerekir."

Filistin'in tanınmasına tepki

Bruce, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in İsrail'in Gazze'deki eylemlerine yönelik eleştirilerine "Gerçek şu ki Hamas, 7 Ekim'deki saldırılarla ve hala rehineleri ellerinde tutarak Gazze halkını bu duruma sokmuştur...bence önce bu noktaya nasıl geldiğimizi göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

Fransa'nın Filistin Devletini resmen tanıma yönündeki kararlı açıklamalarına atıf yapan ve bu adımı eleştiren Bruce, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta İngiltere, Kanada, Fransa ve başka pek çok ülkenin attığı, bu örnekte Filistin devletinin tek taraflı tanınması gibi, hayal kırıklığı yaratan adımlar yapıcı değildir ve ABD'nin bölgedeki barışı sağlama yönündeki süregelen çabalarını sekteye uğratmaktadır... Statüko belki sürdürülmesi kolay bir durumdur, ama hayatları kurtarmaz. Başkan Trump'ın vizyonu bu düzeni kalıcı olarak değiştirmektir."

ABD-İran dolaylı müzakerelerinde "İlerleme sağlandı"

İtalya'nın başkenti Roma ve Umman'ın başkenti Maskat'ta İran ve ABD arasında yapılan dolaylı müzakerelere ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Steve Witkoff ve Michael Anton, 23 Mayıs Cuma günü Roma'da İran ile yapılan beşinci tur müzakerelere katıldı... Görüşmeler hem doğrudan hem dolaylı yürütüldü ve daha fazla ilerleme sağlandı... Taraflar, yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda anlaştı. Umman'ın bu süreçteki kolaylaştırıcı rolüne müteşekkiriz" dedi.

IKBY ile ABD şirketleri arasında anlaşma: Bağdat dava açtı

Geçen hafta ABD ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan enerji anlaşmalarını Bağdat'ın uluslararası mahkemeye taşımasına ilişkin bir soru üzerine Bruce şöyle dedi:

"Amerikan şirketleriyle geçen hafta imzalanan iki anlaşma da dahil olmak üzere, tüm Iraklılara fayda sağlayacak ekonomik ortaklıkları destekliyoruz... Bağdat ve Erbil'in iş birliği yaparak yerli gaz üretimini artırmalarını teşvik ediyoruz. Bu tür anlaşmalar Irak'ın enerji bağımsızlığına katkı sağlayacaktır... Güçlü ve dirençli bir Kürdistan Bölgesel Yönetimi, ABD'nin Irak ile ilişkilerinin temel sütunlarından biridir.

ABD öğrenci vizelerinde yeni güvenlik incelemeleri getiriyor

Beyaz Saray'ın, Harvard Üniversitesi'nin yabancı öğrencileri kaydetmesini engelleyen kararının ardından, ABD'nin yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerinde öğrenci vizeleri için randevuları tamamen askıya almasıyla devam eden sürece ilişkin bir soruya ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, şu sözlerle yanıt verdi:

"ABD'ye girmek isteyen herkes için elimizdeki tüm denetim araçlarını kullanıyoruz. Kim olduklarını, ne yaptıklarını ve neden gelmek istediklerini bilmek istiyoruz... Her egemen devlet gibi, kimlerin ülkeye giriş yaptığını bilme hakkımız var. Bu yeni bir uygulama değil; süreci ciddiyetle yürütmeye devam edeceğiz."

Rusya- Ukrayna Savaşı: Trump'tan Putin'e sert mesaj

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son hava saldırılarının ardından gelen tepkilere ilişkin bir soruya ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Washington'un durumu yakından izlediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu gerçekleştirilen Rus hava saldırılarının, savaşın başlangıcından bu yana en büyük hava saldırısı olduğuna dair haberleri yakından izliyoruz... Rusya-Ukrayna savaşının askeri bir çözümü yok. Diplomatik çözüm gereklidir... Başkan Trump, Putin'e hitaben şunu söyledi: 'Eğer ben olmasaydım, Rusya'da gerçekten çok kötü şeyler olurdu. Şu anda ateşle oynuyor.'"

Bruce ayrıca Irak'ta kaçırılan İsrailli-Rus araştırmacı Elizabeth Tsurkov'un durumu üzerinden ABD, İsrail, İran ve Irak arasında yapılacağı öne sürülen medyada yer alan esir takası iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Doğu Açıklamaları - Son Dakika

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