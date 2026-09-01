ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, Savaş Bakanı Hegseth ile gerilimin ardından istifa etti

(ANKARA) - ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile aylardır devam eden gerilimin ardından istifa etti.

ABD merkezli gazete Wall Street Journal'ın dünkü haberinde, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'un, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile aylardır devam eden gerilimin ardından istifa ettiği aktarıldı. Beyaz Saray da söz konusu haberle ilgili yaptığı açıklamada istifayı yalanlamadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Driscoll için "Tarihi askeri operasyonlar sırasında üstün liderlik sağlayarak, hazırlık ve öldürücülüğe yeniden odaklanılmasını sağlayarak, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımcı olarak ve daha fazlasını yaparak Başkan Trump'ın Amerika'yı Yeniden Güçlü Kılma gündemini ilerletmede son derece etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Kelly, Driscoll'un çalışmaları sayesinde ABD Kara Kuvvetleri'nin "her zamankinden daha güçlü" olduğunu savundu.

Batı medyasına konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak ise Beyaz Saray'ın Driscoll'un istifasını kabul edip etmediğinin henüz net olmadığını söyledi. ABD Kara Kuvvetleri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

HEGSETH İLE GERİLİM AYDINLANIYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile hukuk fakültesinden sınıf arkadaşı olan Driscoll, Hegseth döneminde Pentagon'dan ayrılan son üst düzey yetkili oldu. Hegseth, nisan ayında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George'u görevden alırken, Kara Kuvvetleri'nin Avrupa ve Afrika Komutanı General Christopher Donahue da haziran ayında beklenmedik şekilde görevinden ayrılmıştı.

Hegseth ayrıca, aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da bulunduğu çok sayıda general ve amirali görevden aldı.

Pentagon, nisan ayında Deniz Kuvvetleri Bakanı John Phelan'ın görevinden ayrıldığını ani şekilde duyurmuş ve Phelan, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde görevinden ayrılan ilk ABD askeri kuvvet komutanı olmuştu.

Batı medyasına konuşan bir kaynak, Driscoll'un Trump yönetimine "Kara Kuvvetleri'nin dönüşümü ve hazırlık durumu" konusunda endişelerini ilettiğini, Hegseth'in ise özellikle bu çabaları, bu çalışmaların sorumlusu olan generalleri görevden alarak engellediğini söyledi.

ABD'li bir yetkili de Hegseth'in Driscoll'u bürokrasi içerisindeki bir tehdit olarak gördüğünü ve uzun süredir görevden almak istediğini belirtti. Ancak yetkili, Driscoll'un Vance ile yakın ilişkisinin Hegseth'in bunu gerçekleştirmesini zorlaştırdığını ifade etti. Yetkili, George'un görevden alınmasının Driscoll'u hazırlıksız yakaladığını ve Hegseth'e yönelik hayal kırıklığının artmasına neden olduğunu söyledi.

DAHA UCUZ SİLAHLARIN TEDARİK EDİLMESİNİ SAVUNDU

Driscoll, Kara Kuvvetleri'nin başındaki görevine Şubat 2025'te Senato tarafından onaylanmıştı. Kara Kuvvetleri Sekreteri olarak daha çevik bir tedarik sistemi oluşturulmasını ve daha düşük maliyetli silahların satın alınmasını savunan Driscoll, büyük savunma şirketlerini de eleştirmişti.

Kara Kuvvetleri Sekreteri, askerlerin eğitimi ve mühimmatlar ile donatılmasından sorumlu bulunuyor.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE GÖREV ALMIŞTI

Driscoll, Pentagon dışındaki kamuoyunda, Trump tarafından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Moskova ve Kiev ile yürütülen görüşmelere katılmak üzere görevlendirilmesiyle öne çıkmıştı.

Bir Kara Kuvvetleri sekreterinin üst düzey diplomatik görüşmelerde görev alması "nadir bir durum" olarak değerlendirilmişti.

Irak Savaşı sırasında görev yapan Driscoll, 2020'de Kongre üyeliği için aday olmuş ancak seçilememiş, daha sonra Trump'ın 2024'teki yeniden seçim kampanyasına danışmanlık yapmıştı.