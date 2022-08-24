18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor - Son Dakika
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18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

24.08.2022 10:14
18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

ABD'li çift Massoud Ahmadi ve Shelley Spencer yerel yetkililerin 16 terk edilmiş ev için sembolik bir fiyattan başlattığı açık artırmada Sicilya'nın kalbinde yer alan Sambuca'da tarihi bir konutu sadece 1 dolara aldı.

Ahmadi ve Spencer zaten İtalya'da bir mülk satın almakla ilgileniyorlardı. Spencer CNN'e ev alacakları yere nasıl karar verdiklerini şu sözlerle anlatıyor: "İlk görüşte aşktı. Sambuca çok temiz, Georgetown'dakileri anımsatan güzel eski taş kaldırımları ve geceleri yanan sokak lambaları çok romantik."

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Küresel kalkınma projelerinde çalışan Ahmadi ve Spencer, harap mülkü Rönesans evi gibi göründüğünü söyledikleri lüks bir eve dönüştürmek için yaklaşık 250 bin dolar harcadı.

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Ahmadi ve Spencer, yenileme çalışmalarının üç yıl içinde tamamlanmasını öngören satın alma anlaşmasının bir parçası olarak başlangıçta teslim ettikleri 5.000 euro depozitoyu geri aldıklarını söylüyor.

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Ayrıca komşularının evinin 100 metrekarelik kullanılmayan bir bölümünü de 5 bin Euro'ya satın alıp yenileyerek kendi arsalarına eklediler.

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Zamanlarını ABD ve İtalya arasında geçiren çift, yılın yaklaşık yarısını burada geçirmeyi planlıyor. Yenilenmiş evin en göze çarpan özelliği kapalı asansörü.

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Spencer, asansör fikrinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlatıyor: "Burada yaşlanmak, her gün yoga yapmak ve puslu göl manzaralı terasta kahve yudumlamak istiyoruz. Bu yüzden, günde birkaç kez merdivenlerden inip çıkmak zorunda kalmadan olabildiğince rahat hissetmenin harika olacağını düşündük."

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

Çift, bir zamanlar harap olan evin dönüşümünü yakından görmek isteyenlerden ziyaretler aldıklarını söylüyor.

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor

İşte evin son hali;

18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor
18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor
18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor
18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor
18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor
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Son Dakika Dünya 18 liraya aldıkları harabeye dönmüş tarihi eve neler yaptılar neler! Herkes görmek için akın ediyor - Son Dakika


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