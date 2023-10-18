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ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı - Son Dakika

ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı

Son Güncelleme: 18.10.2023 21:04

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına sesini çıkarmayan ABD, Türkiye'de büyükelçilik ve konsolosluk önlerindeki protestolardan sonra yeni bir karar aldı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler." denildi. ABD'nin Adana Konsolosluğu önceki gün çıkan gösterilerde taşlanmıştı.

İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalan ABD, Adana Büyükeçiliği'ni kapatma kararı aldı.

HASTANE KATLİAMINDA 471 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi can verirken, dünyadan tepki yağıyor. Günlerdir İsrail'in sivilleri bombalamasına sessiz kalan ABD ise bir kez daha İsrail'den yana tavır aldı. ABD katliama sessiz kalırken, Türkiye'de ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları önünde protesto gösterileri düzenlendi.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK GÖSTERİLERİN YAPILMASI BEKLENİYOR"

Protestoların artması üzerine ABD Büyükelçiliği dikkat çeken bir karar aldı. ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı açıklandı. Vatandaşlarına yönelik uyarılarda bulunan ABD Büyükelçiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir.

"ADANA KONSOLOSLUĞU BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR KAPALI KALACAK"

ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler."

ADANA KONSOLOSLUĞU TAŞLANMIŞTI

ABD'nin Adana Konsolosluğu önünde önceki gün protesto gösterisi düzenlenmişti. Refüjde bulunan taşları söken öfkeli kalabalık polislerin uyarılarını aldırış etmeden konsolosluğu taşlamaya başlamıştı. Konsolosluğun önündeki taş bariyere yanıcı madde atılarak ateşe verilmişti. Ardından taş bariyerlere tırmanan vatandaşlar güvenlik kameralarını parçalamıştı. Yaşanan olaylarda bir polis atılan taşın yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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Son Dakika Dünya ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı - Son Dakika
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