ABD'nin Florida Eyaleti'nde Idalia Kasırgası Şiddetli Yağış ve Sel Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika

ABD'nin Florida Eyaleti'nde Idalia Kasırgası Şiddetli Yağış ve Sel Baskınlarına Yol Açtı

ABD\'nin Florida Eyaleti\'nde Idalia Kasırgası Şiddetli Yağış ve Sel Baskınlarına Yol Açtı
Son Güncelleme: 30.08.2023 18:46

Florida'nın Keaton Plajı'ndan iç kesimlere doğru ilerleyen Idalia Kasırgası, saatte 300 kilometreye kadar ulaşan hızıyla şiddetli yağış ve sel baskınlarına sebep oldu. Bölgede elektrik kesintileri, su altında kalan sokaklar, kapanan havalimanları ve iptal edilen uçuşlar yaşandı.

NEW Idalia Kasırgası ABD'nin Florida eyaleti kıyılarından karaya ulaşarak şiddetli yağış ve sel baskınlarına sebep oldu.

Ulusal Kasırga Merkezinin paylaştığı bilgilere göre, Florida'nın Keaton Plajı'ndan iç kesimlere doğru ilerleyen kasırganın hızı saatte yaklaşık 300 kilometreyi buldu.

Sabah saatlerinden itibaren kategori 3 şiddetinde eyalette etkisini gösteren Idalia, bölgede geniş çaplı elektrik kesintilerine, sokakların su altında kalmasına, havalimanlarının kapanmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden oldu.

Sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyu 3 metreye yaklaşırken, Tampa ve Fort Myers gibi kıyı bölgelerinde sokakları kaplayan su seviyesinin hızla yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı açıklamada, Idalia'nın "tahminlerin çok ötesinde bir yıkıma yol açabileceği", etki alanının da haritalarda gösterilen bölgelerin dışına taşabileceği uyarısında bulundu.

Pinellas İlçe Acil Durum Yönetimi Müdürü Cathie Perkins de "ilçede yüksek gelgitler yaşanacağı" konusunda vatandaşları uyardı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre, Idalia Kasırgası'ndan kaynaklanan şiddetli ve sürekli rüzgarlar Georgia eyaletine doğru ilerliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Florida Eyaleti'nde Idalia Kasırgası Şiddetli Yağış ve Sel Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika


Son Dakika
20:12 Son Dakika! Çalışma Bakanı Işıkhan: Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak
19:50 Güngören'de kahvehanede silah çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
19:46 Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.
19:28 Başakşehir, Torino'dan Emirhan İlkhan'ı transfer etti
19:03 Çin'de maden kazası: 53 kişi hayatını kaybetti
18:29 Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Rade Krunic için teklif yaptı
18:16 Genoa, Berkan Kutlu için harekete geçti
18:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB heyetini kabul etti: Fahiş fiyat balonu sönüyor
18:04 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz
17:49 Rusya: 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenip ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 21:07:59. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Florida Eyaleti'nde Idalia Kasırgası Şiddetli Yağış ve Sel Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement