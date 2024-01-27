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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler - Son Dakika
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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi komşu ülke Yunanistan'da büyük ses getirdi. Yunan basının manşete taşıdığı haberde "Bunu nasıl yapabilirler" ifadesi dikkat çekerken, Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazdığı da belirtildi.

27.01.2024 - 14:00,
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ABD'nin F-16 satışı için Türkiye'ye onay vermesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Ta Nea gazetesi, Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazdığını ve mektupta Türk ordusunun yeni uçakları Yunanistan'a karşı kullanmamasını istediklerini söylediğini belirtti.

İLK TESLİMAT 4 YIL İÇİNDE BAŞLIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaklaşık 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını onayladı. Satışıngerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. ABD kongresi Türkiye'ye verdiği onay paketinin içine Yunanistan'ı da dahil etti ve Atina F-35 uçaklarını envanterine kattı. İlk teslimatların ise önümüzdeki 4 yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler

YUNAN MEDYASI: BUNU NASIL YAPABİLİRLER

Yunan basınında gündem olan satın alımla ilgili Ta Nea gazetesi, Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazdığını ve mektupta Türk ordusunun yeni uçakları Yunanistan'a karşı kullanmamasını istediklerini söylediğini belirtti. Gazete ayrıca; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem İsrail karşıtı bir politika izlemesi hem de Rusya ile yakın ilişkiler kurması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını "Bunu nasıl yapabilirler" ifadesiyle özetledi.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler

PANİKLEDİLER

Ethnos gazetesi ise Türkiye'nin bu satın alımla beraber hava kuvvetlerinin "Viper" seviyesine yükseleceğini bildirdi. Viper seviyesi son model F-16'ları temsil eden bir kavram olarak kullanılıyor.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler

HAKAN FİDAN-BLİNKEN VURGUSU

CNN International, aylardır süren temasların sonlandığını ve Türkiye'nin F-16 satın alımını artık gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin ABD'nin en kritik müttefiklerinden biri olduğunu belirten CNN, satış konusunda Hakan Fidan ve Antony Blinken arasındaki yakın ilişkinin etkili olduğunu yazdı.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler

TÜRKİYE KARŞITI 4 VEKİL İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

ABD merkezli New York Times gazetesi ise, kongredeki 4 Türkiye karşıtı vekile karşı Beyaz Saray'ın harekete geçtiğini ve onay vermeleri için baskıda bulunduğunu yazdı.

ABD\'nin Türkiye\'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
YORUMLAR (2)
  • Alican Atmaca: Adamların arkasında güvendiği dağ gibi ABD vardı onada kar yağdı amerikaya güvenmeyeceksin kendi menfaati için herkesi satar Yanıtla 0 9
  • Serkan Basar: büyük ülke demek tükürdüğünü yalamamak demektir Yanıtla 0 0

Yunanistan, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler - Son Dakika
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