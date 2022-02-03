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"Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı - Son Dakika

"Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı

03.02.2022 09:55

ABD sabaha karşı Türkiye sınırında helikopter destekli operasyon düzenledi. Gece yarısı havalanan helikopterler Suriye-Türkiye sınırındaki Atme'ye indi. El Kaide'ye bağlı gruplarla çıkan çatışmada en az 12 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Ekim 2019'da terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'yi hedef alan ABD'nin başını çektiği koalisyon, bir kez daha Türkiye- Suriye sınırında operasyon düzenledi.

ABD HELİKOPTERLERİ BİNLERCE SURİYELİ'NİN BARINDIĞI ATME'YE İNDİ

Uluslararası haber ajansları tarafından 04.32'de 'acil' koduyla dünyaya duyurulan baskına katılan helikopterler, Suriye'nin kuzeyindeki ABD üssünden havalandı. Amerikan helikopterleri, Türkiye sınırına sıfır noktada yerinden edilmiş yüz binlerce Suriyeli'nin barındığı kampa ev sahipliği yapan Atme'ye indi.

ABD helikopterleri gece yarısı Türkiye-Suriye sınırına indi! 12 kişinin öldüğü çatışma bölgesi patlama sesleriyle yıkıldı

GECE YARISI ÇIKAN ÇATIŞMA SAATLERCE SÜRDÜ

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de gerçekleşen operasyonda, ABD askerlerinin hedefinde El Kaide terör örgütüne bağlı gruplar vardı. Gece yarısı çıkan çatışma saatlerce sürdü, patlamalar sınırın iki yanında da yankılandı. Agence France-Presse (AFP) haber ajansına konuşan bölge sakinleri, çatışma sırasında bomba ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

CESETLERİN ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR DA VAR

Bir Atme sakini çok sayıda insanın öldüğünü söyledi, bir başkası çok katlı binanın enkazında en az 12 ceset gördüğünü aktardı. El Kaide'ye bağlı militanların öldürülüp öldürülmediği henüz netleşmiş değil. Cesetler arasında kadın ve çocukların olduğu belirtiliyor.

ABD helikopterleri gece yarısı Türkiye-Suriye sınırına indi! 12 kişinin öldüğü çatışma bölgesi patlama sesleriyle yıkıldı

ABD'DEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMEDİ

Operasyondan önce ABD'nin başını çektiği DEAŞ karşıtı koalisyona ait savaş uçaklarının bölgede uçtuğu biliniyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, F-16 savaş uçaklarının İdlib ve Halep semalarında göründüğünü bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin yorum isteğine henüz geri dönüş yapmış değil.

Uluslararası haber ajansları, ABD helikopterlerin indirme yaptığı İdlib'in yabancı radikal militanlara ev sahipliği yaptığını vurguluyor. Uçsuz bucaksız göçmen çadırlarının bulunduğu Atme'de ise bir dönem barınaklarda kalanların sayısı 1 milyonu aşmıştı.

BAĞDADİ OPERASYONUNDAN BU YANA EN BÜYÜĞÜ

Washington merkezli Ortadoğu Enstitütüsü'nün kıdemli uzmanı Charles Lister, iki saati aşan operasyonun El Bağdadi'nin öldürülmesinden bu yana gerçekleşen en büyük operasyon olduğunu söylüyor. Lister'ın verdiği bilgiyi, AFP haber ajansına konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yöneticisi Rami Abdel de doğruluyor.

ABD helikopterleri gece yarısı Türkiye-Suriye sınırına indi! 12 kişinin öldüğü çatışma bölgesi patlama sesleriyle yıkıldı
El Bağdadi, Ekim 2019'da saklandığı evde öldürülmüştü.

BAĞDADİ EKİM 2019'DA SAKLANDIĞI EVDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Amerikan özel kuvvetleri, katil sürüsünün başındaki El Bağdadi'yi Ekim 2019'da gerçekleşen operasyonla Suriye İdlib'de saklandığı evde vurmuştu.

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Son Dakika Dünya 'Acil' koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "Acil" koduyla duyuruldu! ABD helikopterleri gece yarısı Atme'ye indi! El Kaide ile çatıştı - Son Dakika
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